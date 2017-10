Bergara: "Ha sido una experiencia diferente jugar contra la Real Sociedad"

Getafe , 29 oct .- Markel Bergara, centrocampista guipuzcoano del Getafe, dijo estar "muy contento" por la victoria frente a la Real Sociedad, en lo que para él supuso "una experiencia diferente" por medirse a su exequipo.

Para Markel, formado en las categorías inferiores del equipo vasco, con el que jugó durante varias campañas en Primera, el encuentro tuvo un componente sentimental.

"Ha sido una experiencia diferente que he querido disfrutar. He intentado abstraerme de esa situación y a nivel personal me marcho contento porque necesitábamos la victoria", dijo Bergara.

El centrocampista vasco, titular en el Getafe, analizó el choque que su equipo acabó remontando en la segunda parte.

"El primer tiempo, sobre todo los diez últimos minutos, ellos dominaron el juego a base de posesión y frente a ellos es difícil contrarrestarlo porque son un buen equipo. En el segundo dimos un pase adelante, jugamos mejor y logramos remontar", confesó el jugador, en la zona mixta del Coliseum.