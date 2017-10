Anquela: "No competimos como se requiere y así no vamos a ningún lado"

Alcorcón , 29 oct .- Juan Antonio Anquela, entrenador del Oviedo, se mostró muy crítico con el rendimiento de su equipo y dijo que está "muy preocupado", que no compiten como se requiere y que así no van "a ningún lado".

El Oviedo perdió 2-0 en Santo Domingo con el Alcorcón y sigue sin lograr la victoria a domicilio en lo que va de campeonato.

"El balance es evidente, es bastante negativo. Hasta el primer gol fuimos un equipo colocado, que competía el partido, pero a raíz de ese gol y del inicio de la segunda parte hemos estado bastante mal y el rival ha aprovechado sus ocasiones", dijo Anquela, en rueda de prensa.

El técnico jienense se mostró "bastante preocupado" con el rendimiento que está ofreciendo su equipo por "la forma de competir y de bajar los brazos".

"No vamos en la sintonía de esta categoría. La reacción se hace a base de corazón y de alma. En ello estamos, pero vamos a ver por qué pasan las cosas. A la mínima dejamos de competir y dejamos de ser el equipo que todos queremos ser", confesó.

"Cualquier ventana que dejamos abierta nos resfriamos. La primera ocasión ha sido gol y la segunda también. El equipo no es capaz de competir. No paro de decir las cosas a la cara y no veo la reacción. Si no estamos preparados para competir, con el nombre no se gana en ningún sitio", apuntó.

"Hay que llevar en la sangre lo que hay que llevar. No quiero calentarme ni ser duro, porque las cosas hay que decirlas donde hay que decirlas. No competimos como se requiere y así no vamos a ningún lado. A veces tenemos uno a medio metro y no presionamos", finalizó.