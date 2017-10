Ángel: "Necesitábamos una victoria contra un gran rival"

Getafe , 29 oct .- Ángel Rodríguez, delantero canario del Getafe y autor de uno de los dos goles en la victoria frente a la Real Sociedad, declaró que su equipo necesitaba ya un triunfo contra un gran rival.

La Real Sociedad se adelantó en el marcador con un tanto a los cinco minutos a Oyarzabal. En la segunda mitad empató el Getafe por medio de Ángel y dio la vuelta al resultado con un gol de Jorge Molina de penalti.

"Estoy contento por la victoria. Necesitábamos una victoria ya en casa, porque llevábamos ya varios partidos y hoy hemos ganado a un gran rival que está jugando en Europa. Necesitábamos una gran victoria como esta y por eso estamos contentos", confesó Ángel.

Una de las claves del partido fueron los cambios que efectuó José Bordalás tras el descanso dando entrada en la segunda parte a Sergio Mora, Francisco Portillo y Ángel Rodríguez.

"Yo no estuve en el descanso para escuchar lo que dijo el entrenador. Habrá dicho que necesitábamos más esfuerzo y ser más competitivos. No estábamos siendo nosotros y en la segunda hicimos un cambio bastante brutal", declaró Ángel.

"Este equipo se merecía ganar el partido y ahora está muy contento con la victoria", dijo el jugador canario, que reapareció tras diez días parado por una lesión en el sóleo.

"No pude jugar por lesión contra el Levante ni el Alavés y hoy no pude ser titular. Me he encontrado bastante bien y en general estoy feliz por el gol y la victoria", concluyó.