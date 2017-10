Mir afirma que le encantaría "igualar a Rossi", pero que no es su "objetivo"

Sepang , 29 oct .- El español Joan Mir se adjudicó su décima victoria de la temporada en el Gran Premio de Malasia de Moto3, con lo que igualó al italiano Fausto Gresini (1987) y al español Marc Márquez (2010) y se queda a una del italiano Valentino Rossi (1997), algo que para él "sería algo increíble poder lograr once victorias" aunque aseguró que ese no es su "objetivo".

"No me quiero meter presión, porque sin presión funciono y si se me pone a tiro, claro que voy a intentar ganar en Valencia, pero no será fácil, porque allí todos han entrenado mucho y van muy rápido, pero si estamos delante podemos intentarlo", explicó.

Al hacer mención a la carrera, Joan Mir explicó que "desde el principio Jorge -Martín- ha tirado y ha comenzado a abrir brecha". "Me he tocado con varios pilotos y se ha escapado, pero luego se han ido gastando los neumáticos y me he acercado. Como al final he visto que Bastianini también estaba me he puesto a gestionar la carrera tranquilo", relató.

"Sabía que si tiraba todas las vueltas delante probablemente no llegaba a la última, por el calor que hacía, que era brutal y lo he pasado fatal con el ritmo que llevábamos, pero tenía algo más en las últimas vueltas y ha sido cuando me he puesto delante y he tirado", comentó Mir.

El campeón del mundo de Moto3 sube de categoría el próximo año y sobre los aspirantes a su título en 2018 señaló: "Al colega que tengo aquí al lado, Martín, lo tiene bien".

"Está haciendo buenas carreras y sólo le falta la victoria, espero que el año que viene la puedas conseguir, tío. Lo digo porque lo tengo aquí al lado", indicó sonriendo Mir.