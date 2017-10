Viñales le hubiera gustado la primera línea "pero la segunda es aceptable"

Sepang , 28 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quinto mejor tiempo para el Gran Premio de Malasia de MotoGP que mañana se disputa en el circuito de Sepang, reconoció que "por supuesto prefería estar en primera línea pero la segunda línea también es aceptable".

"Creo que para mañana aún tenemos margen de mejora en la electrónica, pero habrá que trabajar bien e ir al ciento por ciento para luchar por la victoria", recalcó el español.

"La victoria estará muy difícil, ya que al final con calor todo el año hemos sufrido, pero no la descarto, pues me he sentido muy bien con el neumático blando usado, incluso creo que no era el mejor que hemos tenido durante todo el fin de semana", explicó el piloto de Yamaha.

"Hemos mejorado bastante del tercer al cuarto libre así que mañana tenemos que intentar dar otro paso para poder luchar por la victoria, está claro que hacemos un buen trabajo y hemos igualado los tiempos de vuelta de los test, por eso estoy contento", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que mañana lloviese, Maverick Viñales dijo: "En los segundos libres -con lluvia-, me sentí bien, acabé cuarto con un buen ritmo, pero es siempre difícil una carrera en agua aquí, en Malasia, derrapa bastante porque la pista no tiene mucha tracción, pero estoy bien, estoy contento".