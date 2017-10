Para Rins sería "un gran resultado acabar la carrera en el 'top ten'"

Sepang , 28 oct .- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que consiguió la octava posición para el Gran Premio de Malasia de MotoGP explicó que será "una carrera dura, no como la de Australia, con tanta gente en el grupo, pero un gran resultado para nosotros sería acabar en el 'top ten'".

Rins dijo estar "muy contento por cómo ha ido el día pues ayer no empezamos nada bien y en los terceros libres me he sentido muy cómodo, me he quedado a las puertas de la segunda clasificación por nada y luego ya me he podido meter por lo que estoy contento".

El piloto de Suzuki comentó que quizás éste haya sido el día más feliz desde que está en MotoGP ya que ésta "es una pista dura, muy larga y con mucho calor y si bien el ritmo que tenemos no es para echarse las manos a la cabeza, sí que estamos bien situados".

Para la carrera señaló que "la idea es hacer una buena salida y ver si me puedo enganchar con algún piloto rápido y poder aprender algo".