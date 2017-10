Oltra dice que le preocupa el Lorca porque "juega bien al fútbol"

Granada, 28 oct (EFE).- El entrenador del Granada, José Luis Oltra, indicó este sábado que el Lorca, rival el próximo lunes en el estadio Nuevo Los Cármenes, es un oponente que le preocupa porque "juega bien al fútbol" aunque sus jugadores están "comprometidos", son "inteligentes" y saben que "cada partido es el más importante".

Oltra apuntó en una rueda de prensa que es "una bendición" recuperar para el partido a jugadores que estaban lesionados como Germán Sánchez o el peruano Sergio Peña, mientras que sobre el colombiano Adrián Ramos dijo que "en otro momento del campeonato" podrían forzarlo pero que ahora es "absurdo correr un riesgo innecesario" tras llevar varias semanas sin jugar por lesión.

Ante la baja de Raúl Baena, lesionado para un mes, comentó que le preocupa "cero" que falte en la medular algún jugador porque "es una demarcación perfectamente cubierta" ya que "hay muchos jugadores en el club para ocupar esa demarcación en caso de necesidad".

El técnico calificó al Lorca como "un rival peligroso, un equipo con argumentos, mimbres y jugadores que juegan bien, con laterales ofensivos y peligro en el balón parado", y añadió que "ha hecho más méritos que puntos tiene".

"El Lorca más que porque vaya abajo, me preocupa porque juega bien el al fútbol. Ha estado cerca de ganar en Gijón, donde estuvo sensacional, y mereció ganar al Tenerife. Es un equipo que aprieta, está bien trabajado y da buen trato al balón", agregó.

"La gente cree que vamos a ganar con facilidad pero en esta categoría no hay recién ascendidos, clasificaciones o equipo que sea sencillo. Tengo la sensación de que vamos a competir bien pero no la certeza de que vamos a ganar, puede ocurrir y no sería debacle o fracaso por cómo es esta categoría", sentenció Oltra.

El preparador ve a su equipo "bien y concienciado" porque dirige a un grupo que "sabe lo que se juega y que cada partido es el más importante" aunque tiene claro que "ahora hay que competir y demostrarlo".

"Tengo jugadores comprometidos e inteligentes, un grupo que sabe la realidad. En el entorno ves cierta euforia, que no es mala si se entiende bien", explicó Oltra, quien reconoció que está viviendo "una semana atípica" por jugar el lunes, algo que "a casi nadie le gusta".