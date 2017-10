Márquez prefiere una carrera que no sea en grupo

Sepang , 28 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que tendrá que salir desde la tercera línea de la formación de salida del Gran Premio de Malasia de MotoGP reconoció que él preferiría que no fuese una carrera en grupo como en Australia.

"Espero que no -sonrió- porque aunque me gustan, espero que haya menos gente delante, aunque es cierto que aquí suele haber un grupo grande delante. Todo dependerá del ritmo que haya durante la carrera, pero sobre todo a Dani -su compañero Pedrosa-, ya que éste es uno de los circuitos que se le da mejor y creo que tiene claras opciones de ganar. El ritmo de Dovizioso en los últimos libres también ha sido muy bueno", manifestó el piloto de Repsol Honda.

Sobre los incidentes que protagonizó hoy, Marc Márquez dijo que "la primera 'no' caída ha sido por una falta de sensaciones con la moto ya que he tenido muchos sustos en esa salida y no terminaba de encontrarme cómodo, y luego, en la calificación, honestamente, he probado una trazada un pelín diferente porque pensaba que quizás se podía hacer pero he perdido el tren delantero, los límites de esta pista son muy finos".

"Tienes que ir pilotando muy fino ya que en cualquier curva te puedes caer y, sobre todo con el calor, hace que la pista patine más de detrás", recalcó Márquez.

"La primera -caída- me la esperaba porque ya entraba un poco largo y la segunda no me la esperaba, es la diferencia. La de la caída no me la esperaba porque había frenado bien, estaba con una buena velocidad, venía muy rápido esa vuelta y no me la esperaba; en la primera ya iba largo y ya veía que se movía y pensaba, se va a ir, se va a ir, y al final se fue pero ya vas con más tensión", reconoció el piloto de Repsol Honda.

En general, Marc Márquez explicó: "Durante el fin de semana se van reduciendo las distancias y al final todo depende de cómo sales, esta mañana el problema ha sido que hemos tomado una dirección y hemos dado un paso atrás, nos veíamos más lejos, y esta tarde nos hemos visto más cerca otra vez y mañana quizás nos veamos más cerca o más lejos y tengamos que volver atrás".

"Vas mejorando y en carrera sí que pones lo mejor, pero veremos, porque quizás no me encuentro como en Australia, pero tampoco es un desastre", anticipó Márquez.