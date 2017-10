Dovizioso afirma que "el objetivo mañana son los 25 puntos"

Sepang , 28 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), tercer mejor tiempo para la carrera de mañana en Sepang afirmó taxativo que está "para ganar" y que hará "todo lo posible para intentar alargar esta situación lo máximo posible, el objetivo de mañana es traer los 25 puntos a casa".

"He afrontado el fin de semana de una manera perfecta, ayer en mojado y hoy en seco, si bien estábamos preocupados por las condiciones del asfalto, me he encontrado bien y lo más importante es que las sensaciones son buenas y he sido rápido en todas las condiciones", explicó Dovizioso.

"No me imaginaba que la cosa estuviera tan bien y así ha sido fácil olvidar la carrera de Australia, ahora estoy muy relajado y me encuentro bien", dijo el piloto de Ducati.

En cualquier caso y pase lo que pase, Andrea Dovizioso aseguró que tenían que "estar contentos con este campeonato, independientemente del resultado, pues hemos mejorado mucho la moto en comparación con el año pasado y, sobre todo, hemos sido competitivos todos los fines de semana.

En cuanto a su planteamiento para la carrera comentó que "la estrategia siempre depende de tu velocidad y analizando sólo los entrenamientos, no se pueden tener ideas claras sobre lo que sucederá, sólo se pueden entender después de las primeras vueltas de carrera pero si hace tanto calor como hoy, será imposible dar el ciento por ciento de principio a fin".

Lo que si tuvo claro fue que fuese una carrera en grupo "claro que sí, sobre todo si soy el más rápido del grupo y puedo meter a pilotos entre Marc y yo, pero no será fácil, yo diría que somos cuatro ó cinco pilotos con un ritmo similar".

No obstante señaló que "Pedrosa siempre es difícil de descifrar y Zarco llega muy motivado después de su carrera de Phillip Island", mientras que de la caída salvada por Márquez apenas dijo "como de costumbre".