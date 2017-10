Contador, relajado y feliz, vivirá en China su último día como profesional

Shanghái , 28 oct .- El ciclista español Alberto Contador se mostró hoy relajado y feliz en la ciudad china de Shanghái, donde este domingo correrá una carrera de exhibición en el que será oficialmente su último día como profesional.

"Para mí es el último día con licencia profesional y es un día especial", dijo a los medios de comunicación tras el acto de presentación de la carrera Criterium de Shanghái, con la que se promociona el Tour de Francia en la ciudad.

Unas semanas después de despedirse de la competición en la Vuelta a España 2017, Contador confesó hoy que se siente "súper bien" de ánimos y relajado por detalles como no tener que estar mirando la báscula cada día y no controlar obsesivamente su alimentación.

"Tengo muchas posibilidades para el año que viene, estamos cerrando un montón de cosas (...) Tengo muchos proyectos y muchas motivaciones diferentes. Toda persona tiene que tener una motivación a la hora de levantarse todos los días por la mañana de hacer cosas y yo la verdad es que tengo muchas", apuntó el ciclista.

Contador participará mañana en esta carrera de exhibición junto al británico Chris Froome (Sky), ganador del último Tour de Francia y de la Vuelta a España, y otros ciclistas como el alemán Marcel Kittel o el colombiano Rigoberto Urán.

"Es bueno tener una manera de despedirse con los más grandes del pelotón, en otro país, en lugares donde no has podido disfrutar mucho en tu época de corredor de esplendor porque estabas centrado en otros objetivos y siempre enriquece estar en Japón o en China", dijo.

Contador volverá a subirse a la bicicleta tras su retirada de la competición el pasado 10 de septiembre al término de la Vuelta a España, un día después de vencer en la cima del Angliru, algo que para él significó su verdadera despedida.

"Me llena de ilusión acordarme porque nunca sabes cómo va a ser tu despedida y la verdad que he terminado súper contento. Cuando dije que iba a retirarme después de correr la Vuelta a España, podía salir bien o podía irme el tercer día a casa por una caída. En este caso, afortunadamente salió bien y el resultado que me va a quedar siempre es ese", agregó.

Contador y el resto de ciclistas participaron hoy en el acto de presentación de la carrera, donde fueron vestidos con trajes chinos tradicionales y un maestro de tai chi les dio unas nociones básicas de este arte.

"Yo creo que para ser profesor de tai chi todavía me queda", bromeó el español, quien dijo que ahora que tendrá tiempo quizás sea el momento de practicarlo. "A veces quizá no sería una mala opción para gestionar tanto estrés, tanta tensión y relajarte", agregó.