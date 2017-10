Baptistao no descarta jugar con la selección española

Barcelona, 28 oct (EFE).- El delantero del Espanyol Leo Baptistao, brasileño y con pasaporte italiano, ha explicado que desde hace años espera conseguir la nacionalidad española y ha mantenido que, formar parte de la selección absoluta de Julen Lopetegui, entraría en sus planes de futuro.

El atacante ha desvelado que es una idea que tantea desde hace tiempo. "A la primera oportunidad que tenga, me hago ciudadano español. Tengo pasaporte italiano, pero no tengo ningún vínculo con Italia y no me importaría renunciar a esa nacionalidad", ha afirmado en declaraciones a Globoesporte.

El futbolista ha comentado que todavía no ha logrado la nacionalidad española "por un tema burocrático". En cuanto lo solvente, ya podría formar parte de la selección absoluta de la Roja. "No lo descarto. Toda mi familia está feliz en España", ha afirmado Baptistao, que ya lleva doce años en el país.

De hecho, Leo Baptistao ya fue tanteado por Julen Lopetegui cuando el técnico dirigía la selección Sub-21. El entrenador ha destacado su rendimiento. "Es una alegría que un técnico de este nivel hable de ti. Es señal de que estás haciendo bien tu trabajo", ha confesado el futbolista.