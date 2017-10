Alberto Zapater renueva con el Zaragoza hasta 2023

Zaragoza, 28 oct (EFE).- El Real Zaragoza y Alberto Zapater han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del centrocampista aragonés hasta junio de 2023, informó el club.

El deseo del jugador de Ejea de los Caballeros es abandonar el fútbol profesional con el Real Zaragoza, club en el que comenzó su trayectoria deportiva con once años en las categorías inferiores.

"Retirarme en el Real Zaragoza es un sueño que quiero cumplir. No sé cuándo llegará ese día de acabar, pero que te digan 'cuando tu quieras', significa mucho, porque hay una confianza mutua y el sentimiento es recíproco", afirmó el jugador.

Con este contrato, el club zaragozano y el futbolista prolongan su unión con un contrato de larga duración, como era el deseo de ambas partes desde que el centrocampista de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) regresó a la entidad blanquilla en el verano del año 2016.

Alberto Zapater ha disputado hasta el momento 263 partidos con la camiseta del Real Zaragoza, en los que ha conseguido anotar siete goles, contando en su palmarés con un título de la Supercopa de España y un ascenso a Primera División.

Desde su debut oficial con el primer equipo zaragocista, el 21 de agosto del 2004, el capitán ha mostrado entrega, compromiso y fidelidad a los colores de la entidad.

"Llevo aquí desde los once años y he pasado por todo en el club. Me ha formado como jugador y como persona, he sido recogepelotas, he sido socio con mi padre y con mi hermano, he pasado por todas las categorías inferiores. Para mí es el motor de mi vida, mi familia y el Real Zaragoza", afirmó.

"La situación del club pasa por volver algún día a Primera División, es algo que tengo entre ceja y ceja y quiero poner mi granito de arena para que eso pase", concluyó el jugador.