Mir afirma que ser campeón sin ser el mas rápido "no habría molado"

Sepang , 28 oct .- El español Joan Mir (Honda), campeón del mundo de Moto3 y mejor tiempo para el Gran Premio de Malasia, aseguró: "Si hubiese ganado el campeonato sin ninguna mejor clasificación de entrenamientos no me habría molado".

"Al final, tener una mejor clasificación cambia un poco las cosas y significaba mucho el hecho de tenerla antes de acabar el año, no puedes ganar un Mundial sin tener un resultado así, al menos yo lo veo así", dijo Mir.

"Y si lo ganas así es un poco raro, no me gusta, no quería ser recordado así, lo quería -el título- y al final con vuelta buena y todo, puesto que estoy notando el hecho de no tener presión en la manera de pilotar, creo que mejor, más fino, disfrutando de la moto, y es cuando voy rápido".

Mir tiene la posibilidad de ser el campeón con más puntos y más victorias de la historia en la categoría pequeña, pero precisamente por ello el piloto dijo: "El objetivo no es ese, el objetivo ya lo hemos cumplido, y ahora quiero disfrutar y si disfruto tengo opciones de lograrlo".

"Es verdad que tengo un buen ritmo, y esto igual me puede ayudar, en las últimas vueltas o al principio, no lo sé, pero lo ideal sería escaparse y hacer la carrera tranquila, pero creo que no va a ser así", destacó.

"Creo que va a ser en grupo, creo que no va a haber tantos pilotos como en Phillip Island o como en otros circuitos, como Mugello, y habrá que gestionarlo", explicó Mir.

Sus rivales cree que serán "Martín, aunque despista un poco, porque las vueltas las saca, pero luego en ritmo le cuesta un poco; Fenati, por descontado, y los pilotos que han estado en todo el año más alguna sorpresa".