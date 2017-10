Ziganda: "No me molestan ni afectan las comparaciones con Valverde"

Lezama , 27 oct .- José Ángel 'Cuco' Ziganda ha asegurado que no le molestan ni le afectan las comparaciones con Ernesto Valverde, su predecesor en el banquillo del Athletic Club que mañana, sábado, regresará a San Mamés al frente del Barcelona.

"Me parece que es de justicia reconocer los cuatro años que ha estado aquí porque han sido buenísimos. Ha exprimido a tope a la plantilla y es normal que sea reconocido y valorado, qué menos", ha subrayado el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Ahora venimos otros detrás y como es 'o mejoras o empeoras' y no estamos mejorando la cosa viene así. Toca aceptar, pero no me resigno y aspiro a mejorarlo", ha añadido antes de expresar su "apoyo, respeto" y alegría por "cómo le van las cosas" al 'Txingurri' a nivel profesional en el club azulgrana.

Ziganda, por otro lado, ha comentado que antes de empezar solo se daría por satisfecho con "hacer un partidazo y ganar" al Barça en un duelo que encaran como "un reto complicado", pero en el que cree que tendrán opciones si son "capaces de mantenerlo vivo, llevarlo a nuestro terreno y estar metidos hasta el final".

Una de las razones de su optimismo es que el Athletic ha realizado "probablemente los dos mejores partidos" de lo que va de temporada ante los equipos "de mayor pedrigí" a los que se ha enfrentado hasta ahora, Atlético de Madrid y Sevilla.

"A ver si somos capaces de estar a la altura de la exigencia que nos va a suponer un rival de este tipo. Llevamos tres partidos bastante flojos y tenemos una buena oportunidad de resarcirnos y de encontrar la senda por la que seguir. Se trata de un grandísimo rival y esperamos hacer un grandísimo partido", ha incidido.

Ziganda, que acerca del once que alineará mañana únicamente ha confirmado que Kepa Arrizabalaga estará en la portería, ha confesado que entiende la "decepción" de los aficionados por los resultados y la imagen que está ofreciendo su equipo en los últimos partidos, pero ha subrayado que "hay mucho tiempo por delante" para mejorar.

"Había mucha ilusión en que hubiese algo especial y yo también estoy con ganas. Vienes aquí con todas las condiciones, las asumes y no me ha cambiado un ápice las ganas de venir y de entrenar. La perspectiva de julio no me ha cambiado para nada y a los jugadores tampoco", ha explicado.

El navarro ha apelado a la "experiencia" de sus futbolistas para aislarse de esas críticas y ha asegurado que, además de tiempo, su plantilla tiene "condiciones y calidad para remontar". "Insistiendo lo vamos a encontrar", ha apostillado.