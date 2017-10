El PPC se plantea proponer que la votación de la DUI sea secreta

Barcelona, 27 oct (EFE).- El PPC se está planteando proponer que la votación de una eventual resolución de Junts pel Sí (JxSí) para declarar la independencia unilateral de Cataluña sea secreta, dado que cree que podría haber "una división muy importante" en ese grupo parlamentario sobre esta cuestión.

Según han informado fuentes de la formación, el grupo parlamentario del PPC decidirá si propone la votación secreta una vez conozca el texto de la resolución a favor de levantar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) que está previsto que se vote hoy en el pleno del Parlament, en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado a TV3 que "puede haber una división muy importante dentro del grupo de JxSí", ya que, a su parecer, "algunos diputados se están planteando no votar una resolución de independencia".

Por este motivo, considera que el voto secreto "podría ser una opción", y ha recordado que esa medida puede salir adelante si la solicitan dos grupos parlamentarios.

El presidente del PPC ha explicado que, una vez se conozcan las resoluciones que hoy se debatirán, valorará si es mejor que los diputados "den la cara, porque así todo el mundo queda retratado", o si opta por plantear una votación secreta.

No obstante, ha precisado que "no habrá elementos suficientes para decidir estratégicamente cuál es la opción más válida" hasta que no se conozca el texto definitivo a votar.