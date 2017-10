Pacheco no debutará frente a la Real Sociedad

Getafe , 27 oct .- El delantero malagueño Dani Pacheco, que fue operado el 19 de agosto de una lesión en el hombro izquierdo que arrastraba desde la temporada pasada, no debutará esta jornada contra la Real Sociedad, al no cumplir los plazos de su recuperación, según confirmó el técnico José Bordalás.

"Todavía no contamos con él porque todavía no ha cumplido los plazos que se dijeron. Estamos teniendo cautela, no está al cien por cien", dijo Bordalás en rueda de prensa.

El central togolés Djené Dakonam, que abandonó el último partido liguero frente al Levante con una fuerte sobrecarga, sí podrá jugar este domingo, al estar ya recuperado.

Una duda que tiene José Bordalás es la del delantero Ángel Rodríguez, cuya participación o entrada en la convocatoria no se conocerá hasta el mismo domingo.

"Ángel está bastante bien y ha entrenado con el grupo, confiamos en poder contar con él", dijo Bordalás sobre el delantero canario.

El que no estará seguro frente a la Real Sociedad es el centrocampista japonés Gaku Shibasaki, que sigue recuperándose de su lesión.

Esta semana, junto a la primera plantilla, ha estado entrenándose el centrocampista del filial Merveil Ndockyt.