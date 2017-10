Núñez Feijóo pide "responsabilidad" a Puigdemont y que no acepte "chantajes"

A Coruña, 27 oct (EFE).- El presidente de la Xunta del Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy "responsabilidad" a su homólogo en la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, a quien ha instado a no aceptar "chantajes" en una decisión "indelegable" sobre el futuro de la comunidad.

Durante una visita al Hospital de A Coruña, Núñez Feijóo ha hecho una sugerencia a Puigdemont antes de que el Parlamento catalán pueda optar por una declaración unilateral de independencia.

"Le diría como colega suyo, como presidente de una comunidad autónoma, que la decisión la tome él, que no se deje influir por nadie, que no acepte presiones de ningún grupo minoritario de la cámara, que no acepte ningún tipo de chantaje de ningún diputado de la cámara. La responsabilidad es una responsabilidad del presidente y son responsabilidades indelegables", ha declarado.

El presidente gallego ha asegurado que "todos estamos pendientes de que la Generalitat y su actual presidente no prosigan en esa huida hacia el precipicio. Estamos pendientes simplemente de algo tan elemental como que un presidente de una comunidad autónoma sea un ciudadano responsable", ha dicho.

"Ya no se le pide más -ha continuado- que mantenga un mínimo de responsabilidad y no lleve a su pueblo a una fractura, a una división y a un enfrentamiento entre familias, entre compañeros de trabajo y entre vecinos".

Núñez Feijóo ha advertido de que todavía es posible "evitar la activación de la respuesta a los delitos cometidos" y de que es posible evitar sus "consecuencias jurídicas".

"Tiene que elegir si prefiere introducirse en las responsabilidades del Código Penal o volver a la senda de la legalidad, volver a ser un ciudadano responsable y volver a transitar por la senda de la convivencia y de la Constitución", ha destacado.

La Xunta ha mostrado su "compromiso con el Estado de derecho, con el Senado, con una cámara democrática, y con el Gobierno de España, que lo único que está intentando es restablecer la legalidad".

El presidente del Gobierno gallego ha asegurado que "la activación del 155 no depende ni del Senado ni del Gobierno de España, la activación del artículo 155 depende de los independentistas".

Según ha manifestado, los independentistas "son los que están activando las medidas excepcionales del 155, están aprovechando a los ciudadanos de Cataluña como rehenes de su locura política; pido respeto para la sociedad catalana y también para el conjunto de la sociedad española", ha zanjado.