Merino dice que "las sensaciones que da el equipo son impresionantes"

Córdoba, 26 oct (EFE).- El técnico del Córdoba, Juan Merino, manifestó hoy que "los pasos y las sensaciones que da el equipo son impresionantes", aunque "hay que ganar, porque esa es la gran recompensa al trabajo del jugador".

Merino dijo a los periodistas que el domingo ante el Numancia hay que "dar el cien por cien para ganar a un buen equipo" que está en una situación "bastante buena aunque haya bajado puestos en la clasificación", pero "en su casa prácticamente cuenta los partidos por victorias y vendrán subidos de moral tras ganar en Málaga".

Tras destacar a los numantinos Pablo Valcarce, Pere Milla o Guillermo, señaló que en esta liga "hay mucha igualdad y es muy larga" y se le puede dar la vuelta a la situación, aunque "el primer objetivo es salir de ahí abajo" para empezar a escalar posiciones.

El linense indicó que "ahora mismo hay plantel suficiente para salir de esta situación", porque "los actuales jugadores son los mejores", aunque "a lo mejor luego en diciembre se está en otra situación y el equipo se puede reforzar".

Ante su debut en El Arcángel, Merino dijo que "a la afición no hay que pedirle nada" y es "normal que haya estado molesta porque no se ganara"; aunque el domingo, "la intranquilidad y nerviosismo no valen" como excusas.