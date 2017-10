JxSí y CUP piden votación secreta en urna en la propuesta independentista

Barcelona, 27 oct (EFE).- Junts pel Sí y la CUP han pedido hoy que la votación de la propuesta de resolución para declarar la independencia sea de forma secreta mediante voto por "llamada" y en "urna", petición que ha sido aprobada con 73 votos a favor y ocho en contra, ya que Cs, PSC y PP han abandonado antes el hemiciclo.

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado hoy en el Parlament una propuesta de resolución en la que -en su parte expositiva, y no en la parte que se somete a votación- se plantea "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum" y "declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república".

La petición de votar "por llamada y en urna" ha sido expresado primero por el portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, y ha sido apoyada por la diputada de la CUP Anna Gabriel.

"Sabéis que nuestra cultura política queda muy lejos de votaciones secretas. Pero hay un grupo que nos lo ha pedido y daremos apoyo, por la cultura política antirrepresiva", ha dicho, recordando la "amenaza de querellas penales de más de 30 años de prisión".

Desde el PPC, que ha considerado "improcedente" pedir esta votación, el líder popular Xavier García Albiol les ha afeado: "¿Cómo quieren proclamar la independencia si no tienen narices de dar la cara? ¿Qué independencia quieren proclamar si le tienen miedo a legalidad española?".

Y el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, les ha acusado de no querer "asumir su responsabilidad": "Las consecuencias obligan a que todo el mundo dé la cara. No es de recibo. Así no construís un país, solo lo hundís".

Los diputados de PSC y Ciudadanos ya no se encontraban presentes, pues habían abandonado el hemiciclo antes de la votación, y a su salida del salón de plenos, algunos diputados de Ciudadanos han lanzado gritos de "Visca Catalunya" y "Viva España" ante el presidente catalán, Carles Puigdemont, y sus consellers.

Por su parte, el PPC, que ha dejado el hemiciclo después, justo antes de iniciarse ya definitivamente la votación, han colocado banderas de España y Cataluña encima de sus escaños vacíos.