Juncker afirma que respeta decisiones del Gobierno español en crisis catalana

Kourou , 27 oct .- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró hoy que "respeta" las decisiones que tome el Gobierno español ante la declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña.

"Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno" español, indicó a Efe Juncker, que también reiteró su rechazo a los separatismos, durante una visita a la base aeroespacial europea de Kourou, en la Guayana Francesa.

El presidente de la CE dijo que se trata de "una decisión que va a tomar España", y agregó que "Europa, la UE, la Comisión, no tienen que implicarse en ese proceso".

"No he visto ni la declaración de (presidente del Gobierno español, Mariano) Rajoy ni la declaración del presidente (regional catalán, Carles) Puigdemont, así que debo leer antes de reaccionar", agregó.

En declaraciones a más medios, Juncker comentó que "el Parlamento (regional) catalán ha hecho una elección" y que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Senado español "han hecho lo mismo".

"No debemos insertarnos en ese debate español. Pero no me gustaría que mañana la UE se compusiera de 95 estados", insistió, en un rechazo a los separatismos en la Unión.