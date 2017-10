Garitano: "No veo tan mal al Sevilla"

Leganés , 27 oct .- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró antes del encuentro que deberá medirles contra el Sevilla que no ve en tan mal momento a su rival como algunos creen después de sus últimos resultados.

"No veo tan mal al Sevilla. Están con los mejores en Liga, siguen con posibilidades de pasar en la Champions. Sacaron un buen resultado en Copa. Y estamos en octubre. Ahora esos equipos acumulan porque a partir de Semana Santa vienen sus objetivos. Ahora puede ser un poco más el entorno que ellos. Yo creo que ellos estarán tranquilos", apuntó en rueda de prensa.

"Son muy buenos en todas las situaciones. Si no no estarían ganando finales y años jugando la Champions. Cuando juegas con esos equipos lo más importante es la versión que puedas dar tu. Si tu versión es mala te pasarán por encima. Y aun haciendo un gran partido es complicado", dijo también.

Garitano no cree que haya semejanzas con el encuentro disputado el curso pasado en el Sánchez Pizjuán, donde empataron a uno: "No tiene nada que ver una temporada y otra. Fuimos la segunda vuelta, otro entrenador. Totalmente diferente. Es un equipo de Champions, muy fuerte. Es muy solvente en los partidos de casa, nadie ha sido capaz de ganar allí".

"Este año tiene un entrenador nuevo, que eso suele costar un poco, pero los resultados les están yendo bien. Va a ser muy complicado para nosotros pero iremos con la ilusión de intentar jugar un buen partido en Sevilla", añadió.

El la misma línea, afirmó: "Hay que intentar jugar otro gran partido. Darle continuidad a lo que estamos haciendo para poder tener alguna opción, no vamos a cambiar nada. Nos tendremos que adaptar al partido porque ellos juegan el miércoles partido de Champions".

"No sabemos con qué rival y jugadores nos vamos a enfrentar pero tienen una plantilla tan amplia y tan buena que son todos muy competitivos. Ojalá volvamos a ver una versión del Leganés como la que estamos viendo en cualquiera de los partidos de competición hasta la fecha", agregó.

El encuentro llega precedido de un cambio de horario como consecuencia del calor y se jugará el sábado a las 22.30: "Todo lo que pase en Primera no me va a molestar nada. Estoy encantado de estar aquí. Si tenemos que jugar a las diez y media que sea a las diez y media y si tenemos que jugar a las doce y media, a las doce y media. Ojalá sigamos así durante mucho tiempo. Nos adaptaremos, seguiremos aprendiendo".

"Estoy contento de ir a jugar con el Sevilla a las diez y media y si quieren más tarde más tarde y si quieren antes también. Hay que ir con ilusión, con ambición, con alegría para poder competir. Nos da igual todo lo demás", subrayó.

En este caso contarán con la presencia de doscientos aficionados del club: "Es la ilusión que tiene la gente. Está contenta con el equipo y es una gran ciudad a la que poder ir. Es importante que la gente utilice el fin de semana para ver a su Leganés, para ir a una gran ciudad. Que se lo pasen bien. Nosotros encantados".

Asimismo cree que los suyos no deberían aspirar a más que al partido a partido pese a su situación: "Si les veo hablar de Europa diría que han perdido la cabeza. Ellos van a estar muy centrados en el día a día y luego en el siguiente partido. Hablar de eso en el mes de octubre aquí... bastante tenemos con llegar a noviembre y al siguiente partido. Esas cosas nos pillan muy lejos".

"Yo voy al siguiente partido. Lo importante es que estamos hoy con diecisiete puntos, a diez u once de los de abajo, y que tenemos un gran partido el sábado con opciones de volver a sumar. Ni me pongo a pensar en eso, bastante tenemos con disfrutar compitiendo y jugar un gran partido contra el Sevilla. No pierdo el tiempo con lo demás, intento disfrutar del momento del Lega", indicó.

Por otro lado se refirió a la situación de Guerrero, ausente en las últimas convocatorias pese a ser titular en los primeros partidos: "No ha cambiado. En el día a día sigue igual pero ha cambiado la plantilla, los jugadores que tenemos. Es un tema de elección de jugadores".

"No le queda más que seguir entrenando muy fuerte para poder tener la oportunidad. Él y cualquier otro que se pueda quedar fuera. Vamos mejorando en número, en calidad, en talento. Cada vez es más difícil y hay que valorar poder estar en un equipo de Primera", expresó.