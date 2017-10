Durán: "Estoy convencido de que vamos a defender bien a Norel"

Bilbao, 27 oct (EFE).- Carles Durán, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, considera que la solidez defensiva será la clave para frenar el próximo domingo a Gipuzkoa Basket y, en ese sentido, se ha mostrado "convencido" de que van a "defender bien" a Henk Norel, el jugador más valorado de la Liga Endesa.

"Henk está siendo muy importante y me alegro porque le tengo mucho aprecio, pero no solo es él. Clark y Agebelese están jugando bien. No te puedes fijar solo en un jugador porque el conjunto está siendo la base del equipo", ha destacado Durán en la rueda de prensa previa al partido.

Al técnico catalán no le ha sorprendido el buen inicio de temporada del equipo de Porfi Fisac porque el técnico segoviano ha conseguido "una buena combinación entre un grupo joven y jugadores que conocen muy bien la liga".

"La victoria en casa contra el Sevilla les dio un punto de mucho ánimo. Están haciendo bien las cosas y jugando un buen baloncesto, pero vamos igual en la clasificación -2 victorias y 3 derrotas-, es un derbi y un partido muy importante para los dos", ha subrayado.

Acerca de su equipo, Durán ha admitido que en el vestuario están "enfadados" con ellos mismos tras la derrota europea del martes frente al Partizan -la tercer consecutiva tras las recibidas contra Limoges y Tenerife-, pero también "con ganas de seguir creciendo" y de "pensar en positivo".

"Tenemos la suerte de jugar dos competiciones y se nota. Ahora venimos de tres derrotas en menos de una semana y eso nos duele mucho. Nos ha costado más preparar los partidos, pero son circunstancias de una temporada larga y de un grupo nuevo", ha explicado.

"En el último partido -contra el Partizan- el equipo hizo cosas muy buenas, lo único es que no somos constantes", ha añadido el técnico, para quien uno de los aspectos básicos será intentar rebajar la media de 90 puntos que están recibiendo en los últimos encuentros.

"Para el aficionado está bien porque son partidos muy bonitos, pero si quieres ganar tienes que bajar esos puntos. El domingo va a ser una prueba", ha concluido.