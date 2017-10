Diego López: "Me he jugado mi pierna y mi carrera por este club"

Sant Adrià de Besòs , 27 oct .- El portero del Espanyol Diego López ha asegurado en la Ciudad Deportiva que se ha jugado "la pierna y su carrera" por este el club catalán y ha lamentado que tras someterse a una operación perdiera la titularidad por estar en la camilla.

El meta ha recordado que ha vivido meses complicados: "Nunca he perdido la confianza en mí. Ha sido una operación muy dura y difícil".

"Lo que tuve fue serio, una infección. Estuve al pie del cañón para ayudar al equipo y no miré mis intereses, sino los del club y derivó en una situación que me ha perjudicado", ha insistido.

El futbolista debutó ayer contra el Tenerife en la Copa del Rey y fue uno de los más destacados. "Soy competitivo e intento luchar a muerte por mis objetivos personales. Me siento querido y la gente me ha demostrado un gran cariño, aunque no juego siguen coreando mi nombre", ha dicho.

Diego López ha insistido en que está capacitado "para rendir al máximo. Las oportunidades que me ofrezcan las aprovecharé en el campo", ha enfatizado.