César insta al equipo a ser "más fiable" fuera de casa y se plantea cambios

Valladolid, 27 oct (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis Ángel César, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que quiere a un equipo "más fiable" fuera de casa y ha subrayado que le molesta recibir goles en los primeros minutos de cada parte, de modo que se plantea el domingo "algún cambio en Reus".

"El cuerpo me pide hacer algún cambio, si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes", ha manifestado ante los periodistas.

El entrenador gallego ha recalcado que le gustaría tener más fiabilidad fuera de casa. "No ganamos en Liga desde Sevilla, y los partidos los empezamos cuesta arriba por goles tempraneros y por eso me planteo realizar cambios en el once inicial, aunque no lo tengo decidido del todo".

Sin embargo, ha indicado: "No solamente se trata de lo que encajas sino también de lo que concedes y se ha podido ver que en los últimos encuentros apenas hemos concedido ocasiones a nuestros rivales y nuestro portero (Masip) tampoco ha tenido que trabajar mucho".

Sobre el rival, el técnico blanquivioleta ha considerado que será un partido "muy difícil" porque el Reus "sabe bien lo que hace con el balón" y, de hecho, viene de conseguir "una valiosa victoria" fuera de casa.

"Ya sabemos cómo es esta categoría en la que cualquiera puede ganar a cualquiera y, por eso, nosotros afrontamos el partido con humildad y con la intención de conseguir una victoria que nos vendría muy bien", ha agregado.

Luis César, que ha dicho que el equipo no piensa que pueda haber problemas con el partido por la situación en Cataluña, ha confirmado la presencia de Luismi en la convocatoria tras haber cumplido su sanción de cuatro encuentros.

"Ahora solamente tengo que decidir si entra en el once inicial y si entra por Borja o por Anuar, eso tengo que pensarlo bien", ha precisado.

Todos los jugadores de la primera plantilla están a disposición de Luis César Sampedro, incluido el griego Gianniotas, que terminó con leves molestias el partido copero ante el Leganés pero este viernes se ha entrenado con total normalidad junto a sus compañeros.