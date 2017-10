Calleja: "Una victoria nos podría poner en puestos Champions"

Vila-real , 27 oct .- Javier Calleja, técnico del Villarreal, aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán este sábado frente al Atlético de Madrid que es un partido muy importante, ya que una victoria les "podría poner en puestos de Champions", a pesar de que "el rival es de los mejores del campeonato".

El entrenador afirmó que la derrota del equipo en Copa del Rey en Ponferrada "ya está olvidada", y están centrados en el partido contra el Atlético de Madrid, del que comentó que lo "ve bien y motivado" a pesar de "la mala racha".

"No me fío de los malos momentos del Atlético de Madrid, se dice que no están ganando pero tampoco pierden. Son un gran equipo y tienen una de las mejores plantillas de la Liga, es imposible pensar que con esa plantilla no van a despertar", agregó el preparador madrileño.

Respecto al planteamiento, confirmó que la intención es continuar con la misma idea de juego que se ha mostrado hasta ahora, ya que "se puede hacer daño a los rivales" con esta propuesta.

"Es importante no acelerar el juego. Cuesta hacerles ocasiones y aprovechan cualquier error, por lo que debemos valorar como hacer para que no existan posibilidades de salir a la contra en cada ataque, son de los mejores en eso", explicó Calleja.