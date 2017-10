Bautista reconoce que "estas temperaturas ayudan un poco más"

Sepang , 27 oct .- El español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16), segundo mejor tiempo en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Malasia de MotGP reconoció que "estas temperaturas ayudan un poco más".

"Cuando hemos empezado el entrenamiento estaba la mitad de la pista un poco mojada, estaba chispeando, y he intentado buscar un tiempo para la segunda clasificación, así que estoy contento sobre todo porque mis sensaciones han vuelto a ser buenas, todo lo contrario que en Phillip Island, donde no me encontré cómodo", explicó el piloto de Talavera de la Reina.

En cuanto a la lucha por el título, Álvaro Bautista comentó que "para los espectadores es una pena que la distancia de puntos sea tan grande, la carrera va a estar chula, pero ahora mismo Marc tiene muchas cartas de llevarse el título, a nivel de campeonato la balanza está muy a favor de Márquez."

Sobre sus opciones, Álvaro Bautista reconoció que dependerán de las condiciones climatológicas para ver "si todavía se pueden mejorar los registros, pero el primer objetivo es meterse en la segunda clasificación y trabajar para la carrera, que será dura físicamente".