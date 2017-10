"Saw VIII" y "Suburbicon", novedades en la cartelera estadounidense

Los Ángeles , 26 oct .- La saga de terror "Saw", que parecía haber llegado a su conclusión con la séptima entrega, "Saw 3D", en 2009, regresa ocho años después con "Saw VIII", destinada a hacerse con el número uno en la taquilla estadounidense, por delante de "Suburbicon", el nuevo filme como director de George Clooney.

En esta ocasión, "Saw VIII", dirigida por los hermanos Michael y Peter Spierig, cuenta cómo aparecen una serie de cuerpos sin vida que hacen sospechar a la Policía de que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que John Kramer, el criminal conocido como Jigsaw, que lleva muerto diez años.

Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie y Hannah Emily Anderson son los protagonistas del filme.

"Suburbicon", con Matt Damon, Julianne Moore y Oscar Isaac como protagonistas, es una sátira oscura sobre el racismo en los suburbios de las ciudades del noreste de Estados Unidos en la década de los años cincuenta.

La película cuenta con un guion escrito hace años por los hermanos Coen con otro, escrito por Clooney y su socio Grant Heslov, sobre un incidente real que ocurrió en 1957 y que detalla el choque que provoca la mudanza de una familia afroamericana a un idílico vecindario habitado solo por gente de raza blanca.

También llegan a la cartelera "Thank You for Your Service" y "All I See Is You".

"Thank You for Your Service", el debut como director de Jason Hall, guionista de "El francotirador" (2014), narra el regreso a casa de un grupo de soldados estadounidenses tras luchar en Irak y cómo los recuerdos de esas vivencias amenazan con destruir sus vidas mucho después de haber dejado el campo de batalla.

Miles Teller, Haley Bennett, Keisha Castle-Hughes y Amy Schumer lideran el reparto.

Por último, "All I See Is You", de Marc Foster, cuenta cómo la relación entre una mujer ciega y su marido cambia por completo cuando ella recobra la vista y comienza a descubrir detalles reveladores sobre ambos.

Blake Lively, Jason Clarke, Ahna O'Reilly y Miquel Fernández aparecen en la película.