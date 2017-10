Vettel, Bottas y Gasly le desean lo mejor a Alonso en Daytona

México, 26 oct (EFE).- El alemán Sebastián Vettel (Ferrari), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, le deseó este jueves lo mejor al español Fernando Alonso (McLaren) en su decisión de correr el próximo año las 24 horas de Daytona, en lo cual coincidieron el finlandés Valtterri Bottas (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Toro Rosso).

"Yo le deseo todo lo mejor, ni siquiera sé qué autos compiten ahí, pero encuentro genial la capacidad para adaptarse", dijo el titular de la escudería Ferrari en una conferencia de prensa en la que compartió con Bottas y Gasly.

Vettel recordó que antes los pilotos competían en diferentes autos y es una buena idea manejar autos diferentes en distintas categorías.

Alonso, dos veces campeón de la Fórmula Uno, confirmó este jueves que correrá las 24 horas de Daytona, el 27 y 28 de enero con el equipo United Autosports y con el inglés Lando Norris, de 17 años, a lo cual reaccionaron con cortesía sus colegas de la Fórmula Uno, categoría reina del automovilismo.

"Será algo bueno para Fernando y me alegro por él, aunque yo nunca pensé en hacer algo así. Me encanta la Fórmula Uno y competir contra los mejores en estos autos geniales. No tengo pensamientos para otras categorías", señaló Bottas, tercero de la clasificación de pilotos, con 244 puntos.

Pierre Gasly coincidió con Bottas en que no se moverá de la Fórmula Uno mientras pueda porque su único objetivo es el circuito grande, sin embargo se alegró de la participación del español en Daytona.

"A Fernando le encanta competir en Norteamérica y si está feliz, será bueno para él", dijo.

Poco antes el mexicano Sergio Pérez (Force India) y el holandés Max Verstappen (Red Bull) apoyaron la presencia de Alonso en Daytona.

"Es una buena experiencia para Fernando; quizás esté pensando en (las 24 horas de) Le Mans. Es una carrera sorprendente y una gran experiencia" dijo Pérez, mientras Verstappen comentó que a él le gustaría, si un día corre las 24 horas de Daytona hacerlo con su padre, Jos Verstappen, quien participó en 107 Grandes Premios de Fórmula Uno.