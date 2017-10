Torres: "Me siento orgulloso de pertenecer más tiempo al club"

Málaga, 26 oct (EFE).- El defensa del Málaga Miguel Torres, comentó hoy, tras su renovación hasta el 30 de junio de 2020, que se siente "orgulloso de pertenecer más tiempo al club" y que su continuidad le da más responsabilidad de la que tiene.

En rueda de prensa, Torres garantizó que cumplirá su contrato incluso en el caso de que el Málaga descienda porque, aunque quiere disfrutar "del Málaga al primerísimo nivel", no tiene "problema por estar hasta 2020" porque este club le dio "mucho cuando no estaba disfrutando del fútbol".

"Espero seguir disfrutando mucho aquí. El Málaga me ha ayudado mucho desde el primer día y la afición que me sigue demostrando su cariño", comentó el lateral, quien señaló que, ante la situación del equipo, último con un punto, Torres, "no es el momento de esconderse y pensar que se está en un momento de proyección en una carrera".

En este sentido, subrayó la responsabilidad de todos ante "lo que se está jugando el Málaga" y, sobre las críticas del técnico José Miguel González 'Míchel' a los jugadores tras perder contra el Numancia en Copa, como uno de los capitanes indicó que "el vestuario en esta situación no tiene capacidad o voz alguna para expresar su sentimiento".

"Ha sido el primero que nos ha echado una mano, ha intentado usar el factor humano y psicológico, y si tomó la decisión de expresar su sentimiento como lo hace cualquier entrenador está con toda su capacidad", reconoció.