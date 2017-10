PSOE dice que acusados de Gürtel dejaron pruebas como "pistolas humeantes"

San Fernando de Henares , 26 oct .- El abogado de la acusación ejercida por el PSPV-PSOE ha dicho hoy en el juicio que los acusados del "caso Gürtel", entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas y el presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, dejaron pruebas como "pistolas humeantes".

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista con los informes de las acusaciones, una de las cuales la ejerce el PSPV-PSOE, cuyo abogado es Virgilio Latorre.

Este letrado ha pedido al tribunal: "No crean a Luis Bárcenas en nada" y ha calificado de insólita la versión que el extesorero ha facilitado para justificar sus fondos en Suiza atribuyéndolos a operaciones de compraventa de obras de arte y a negocios con inversores uruguayos.

Ha recalcado que son tales las pruebas documentales analizadas que demuestran el reparto de comisiones por adjudicaciones de contratos de administraciones públicas "que nos podríamos haber ahorrado gran parte del juicio" y habría sido suficiente con las declaraciones de los peritos.

"Estas pistolas humeantes se producen a lo largo de todo el juicio", sobre todo con los informes ratificados en el juicio por los peritos, que a su entender han sido la base fundamental de este procedimiento.

A su juicio el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que se enfrenta a la mayor petición de pena de la Fiscalía, 125 años de prisión, "ha corroborado todas las pruebas practicadas en el juicio".

Sin embargo estima que no cabe aplicarle una circunstancia atenuante de la pena por confesión tal como pide su defensa porque "su reconocimiento es parcial", es decir, sólo en esta pieza del caso Gürtel, ya que en las demás no lo ha hecho, con lo que "no cabe una colaboración a la carta".

El letrado ha solicitado al tribunal no que dicte tanto una sentencia ejemplar como reclamó ayer el abogado del Estado y hoy el del Ayuntamiento de Madrid sino "pedagógica", es decir más vinculada al criterio de proporcionalidad.

"La justicia debe ser rigurosa pero con un criterio de proporcionalidad y cuidadosa y para ello el tribunal tiene un margen de penas por lo que pido una sentencia rigurosa que se ajuste a la ley y no se pretende otra cosa", ha apostillado al respecto.

Ha comentado que "hay una tentación de entrar en un análisis más exacerbado respecto a la función que desempeñan los partidos políticos y su financiación irregular y su incidencia sobre el sistema democrático o cómo se ha producido una transversalidad en el ámbito de la corrupción, todo lo cual podría formar parte del discurso de esta acusación pero no va a ser así".

Respecto a las dilaciones alegadas por las defensas a los efectos de atenuar las posibles condenas el representante del PSOE de Valencia ha indicado que no son indebidas ya que aunque el procedimiento se inició en 2009 han sido necesarios estos ochos años por su complejidad y la necesidad de practicar numerosas comisiones rogatorias en varios países.