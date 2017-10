Dos penaltis dan triunfo al Real Madrid y Las Palmas sentencia al Deportivo

Madrid, 26 oct (EFE).- Dos penaltis, transformados en gol por Marco Asensio y Lucas Vázquez (minutos 62 y 79), dieron el triunfo al Real Madrid ante el Fuenlabrada, mientras que el Las Palmas amargó el debut del nuevo entrenador del Deportivo, Cristobal Parralo, al que venció por un rotundo 1-4, en partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputados este jueves.

Marco Asensio encarriló el triunfo del Real Madrid ante un combativo Fuenlabrada, que realizó un partido digno e, incluso, amagó, sobre todo en la primera mitad, con el marcador 0-0, con anotar algún tanto. Lucas Vázquez, diecisiete minutos después, convirtió en gol (0-2) otra falta máxima, tras la cual fue expulsado, además, el futbolista del Fuenlabrada Paco Candela.

En el equipo de Zinedine Zidane, a quien la Copa del Rey es el único título que falta en su palmarés particular, debutó en partido oficial el joven Jesús Vallejo, que fue expulsado por roja directa en el minuto 89. Zidane apostó por la segunda unidad, con tan solo diez jugadores del primer equipo y el defensa Álvaro Tejero completando el once.

Cristobal Parralo, nuevo entrenador del Deportivo, en sustitución del destituido Pepe Mel, no pudo debutar con victoria. Los deportivistas, que jugaron desde el minuto 24 con diez hombres por expulsión de Juanfran, sucumbieron con rotundidad ante el Las Palmas (1-4), que casi sentenció la eliminatoria con dos goles Momo (minutos 8 y 16) y otros dos del argentino Jonatahn Calleri (81 y 90), mientras que el tanto del Deportivo, que suponía el 1-3, fue obra de Lucas Pérez (minuto 59).

Juanfran Moreno, uno de los capitanes del Deportivo, expulsado en el minuto 24, declaró al final del partido, que el colegiado del choque, Antonio Miguel Mateu Lahoz, le ha "jodido la vida".

"Es la primera falta que hago y mi primera expresión es 'Mateu, es la primera'. Siempre dice que le gusta dialogar con los jugadores y me dice: 'te voy a expulsar'. Me he quedado parado, le digo: '¿Cómo me vas a expulsar por esto?'. Me saca la segunda y le he dicho que me estaba hundiendo la vida, echando el trabajo de mis compañeros a la basura", comentó un dolido futbolista tras el partido.

"Tengo claro que soy el culpable del partido de hoy. Si estaba difícil lo he puesto imposible. Mis compañeros hicieron un gran esfuerzo y lo han pagado, es culpa mía. Tengo que felicitar a mis compañeros porque con 10 han tenido ocasiones de empatar", expuso.

El triunfo rompe una mala racha de cinco partidos consecutivos perdidos por el equipo canario en la Liga y supone el primero de su entrenador, Pako Ayestarán. "Es un refuerzo positivo para los jugadores", declaró el técnico, sobre la victoria, después del encuentro. "Es un punto de inflexión por el resultado y el juego", añadió el entrenador.

La Real Sociedad también puso pie y medio en los octavos de final de la competición con su victoria (0-1) ante el Lleida, de Segunda División B. Un golazo de Sergio Canales (minuto 32), con un disparo de unos treinta metros, fue suficiente para darle el triunfo a los realistas.

El Levante fue más práctico y efectivo que el Girona, al que se impuso a domicilio (0-2) con un tanto del ghanés Emmanuel Boateng (minuto 39) y otro del marfileño Cheick Doukuré (minuto 61), que provocaron que el Girona arrojase la toalla en el partido y, posiblemente, en la eliminatoria.