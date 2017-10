Patronal del gran consumo transmite su solidaridad a empresarios catalanes

València, 26 oct (EFE).- La Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) ha enviado hoy un mensaje de solidaridad a los empresarios catalanes, quienes afrontan una situación "muy complicada" por el desafío secesionista.

El presidente de Aecoc, Javier Campo, ha cerrado de esta forma el Congreso anual de la entidad patronal celebrado entre ayer y hoy en València, y que ha contado con la participación de más de un millar de directivos del sector.

En una encuesta realizada durante esta cita, el 69 % de los asistentes señaló la situación en Cataluña como "el mayor freno a la buena marcha de la economía española", muy por delante de un aumento de los tipos de interés o el Brexit, entre otros.

El propio presidente de Aecoc ha recordado que el conflicto catalán supone la "principal preocupación" para el sector actualmente, después de que ayer alertara de la paralización y retraso de algunas inversiones en la región, lo que podría afectar a la creación de empleo a medio plazo.

"Cuando no se está en Cataluña, no es fácil entender lo que pasa. Están viviendo los empresarios una situación muy complicada, abocados a decisiones que les está resultando muy difícil tomar y me gustaría transmitirles en nombre de todo el sector nuestro apoyo", ha subrayado Campo, cuyas palabras han sido secundadas con un largo aplauso.

Durante la jornada de hoy del Congreso de AECOC, el presidente ejecutivo de Auchan España, Patrick Coignard, ha defendido en su ponencia que la política de la cadena de distribución de intentar ofrecer los precios más bajos ayuda a proteger las clases medias.

Coignard ha recordado la "destrucción de las clases medias" registrada durante la crisis económica y ha insistido en que ofrecer bajos precios contribuye a "preservar el poder adquisitivo de la gente", por lo que ha considerado que esta estrategia comercial de la empresa ayuda a reforzar la sostenibilidad social.

A lo largo de su intervención, el presidente ejecutivo de Auchan -cadena de origen francés propietaria de los establecimientos Alcampo y Simply en España- ha destacado la importancia de que las empresas apuesten por acciones dirigidas a construir un mundo más sostenible.

En esta área ha enmarcado la iniciativa lanzada recientemente por el grupo de lanzar el programa "Vida Azul", que incluye la elección e identificación de los productos del lineal con mejor perfil nutricional, así como una aplicación para el teléfono móvil que da consejos para mantener una correcta actividad diaria.

En su intervención, el presidente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha dicho que calcula cerrar el año con una subida de ventas próxima al 10 %, equivalente a unos 100 millones de euros, y por el momento sus responsables no se plantean lanzar embutidos sin carne como sí hacen otros competidores.

"Ya llegamos a 82 países. El futuro de nuestro crecimiento pasa por ahí, en España ya tenemos una cuota interesante, cercana al 11 %, por lo que ganar más peso es complicado", ha recalcado Fuertes, quien ha citado Asia como mercado especialmente atractivo.

En la comparecencia del presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández Callejas, ha explicado que trabaja en la mejora de su rentabilidad priorizando la venta de productos de mayor valor, con el "trasvase" del paquete de arroz al vasito como ejemplo más claro de esta estrategia.

"En nuestro mix, cada vez vendemos más productos de más valor y menos productos de menor valor, que aunque suponen una cifra importante de venta (en volumen) tienen una menor contribución a la cuenta de resultados", ha afirmado.

En el Congreso se ha dado a conocer un estudio sobre el comportamiento de la generación "millenial" como consumidor, que revela que este colectivo tiene la lata de atún como producto "estrella" junto con las ensaladas en bolsa listas para comer, la pasta y otras conservas.

La rapidez y la facilidad de uso son dos factores importantes para este colectivo, según ha precisado Xavier Cros, responsable del estudio -basado en más de una quincena de investigaciones realizadas por Aecoc-, quien ha destacado también la preocupación de los "millenials" por una alimentación saludable.