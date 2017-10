"Natxo" González: Cuando Cultural tenga el balón tendremos que equilibrarnos

Zaragoza, 26 oct (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha explicado este jueves que en el partido que mañana le enfrentará a la Cultural Leonesa su equipo tiene que intentar saber gestionar el hecho de que su rival también suele acaparar posesión del balón, como el equipo maño y, por lo tanto, saber equilibrarse.

"Tendremos que tener especial cuidado y entender que en determinados momentos igual tienen el balón ellos y no pasan nada. No hay que tener precipitación. Trataremos de tenerlo más que ellos pero en determinadas fases puede que su porcentaje sea mayor, como lo están demostrando en todos los partidos, y eso no nos debe desajustar ni futbolística ni emocionalmente", ha resaltado.

A este respecto el técnico zaragocista ha explicado que en el partido de Copa del Rey del pasado martes contra el Valencia ya ocurrió eso en determinados momentos y que sus jugadores supieron replegarse bien.

"El tema es gestionarlo mañana contra un equipo de tu misma categoría, jugándote tres puntos y en el estadio de La Romareda", ha añadido.

El principal riesgo que percibe el preparador vasco es el desgaste psicológico al que se está sometiendo en el equipo debido a los partidos de Copa que está disputando.

"A nivel emocional es otra semana que no se ha descansado y hay un cierto desgaste mental que espero que no se vea en el terreno de juego. Por ese riesgo hemos tratado de no cargar en el día a día, a nivel táctico y de atención, más de lo que ya hemos tenido", ha desvelado.

Sobre la importancia de los puntos en juego en el partido de mañana, ha indicado que la necesidad de ganar es "la misma" que cada semana.

"Venimos de dos empates consecutivos y quizás cobra mayor importancia pero nada más. Estamos obligados a ganar siempre, no es nada nuevo aunque sí que es verdad que sentimos esa necesidad de ganar mañana y más como locales", ha destacado.

"Natxo" González cree que el equipo ha salido reforzado moralmente de los dos últimos encuentros disputados, contra el Sevilla Atlético en Liga y el Valencia en Copa, a pesar de que empataron contra el primero y perdieron contra el segundo.