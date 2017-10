Lete garantiza la normalidad del deporte ante la tramitación del artículo 155

Madrid, 26 oct (EFE).- El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha garantizado la normal celebración de los eventos deportivos en España ante la tramitación del artículo 155 y se ha referido a las posibles elecciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Lete ha hablado en el Foro de Eventos Deportivos del Diario AS. "No hay ningún elemento que altere el normal desarrollo de las competiciones deportivas. En cualquier caso, desde el Gobierno y el CSD vamos a garantizar el normal desarrollo de las competiciones de ámbito estatal", ha dicho.

Además, ha querido dejar claro que "todo aquel que quiera competir en el ámbito estatal lo va a seguir haciendo".

En cuanto a la posibilidad de elecciones en la RFEF, ha dicho que el objetivo tanto del Gobierno como del CSD es "volver a la normalidad y una regeneración del fútbol cuanto antes".

El CSD ya había presentado un recurso extraordinario ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que se revisaran las últimas elecciones de la federación. El recurso aún no se ha resuelto, por lo que de momento no se sabe lo que va a ocurrir.

"Depende de lo que el TAD tenga a bien resolver sobre este recurso extraordinario. Si esto no se produjera, a partir de noviembre está abierta la posibilidad para que cualquiera pueda presentar una moción de censura si antes el señor Villar no dimite y abre un proceso de candidaturas diferentes", ha explicado Lete.

Por último, el presidente del CSD se ha referido a la dimisión de Andreu Subies como vicepresidente de la RFEF. "Por las informaciones que tengo y que he visto en los medios, parece que ha dimitido no por razones personales, sino por razones de la propia Federación, cosa que no solamente respeto sino que entiendo", ha declarado.