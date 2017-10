Karol G. está "con ganas de comerse al mundo" con su nuevo disco Unstoppable

Miami, 26 oct (EFE).- La cantante colombiana de música urbana Karol G. le ha dado a su nuevo disco el nombre de "Unstoppable" (en español "Imparable"), porque está dispuesta a comerse el mundo con su música y a una de sus canciones el de "Ganas de ti", porque está interesada en conocer al actor español Mario Casas.

"Escogimos el nombre de 'Unstoppable' porque es como me siento, imparable, y quería que se entendiera en todas partes", explicó la artista de 26 años. "Estoy así con ganas de comerme al mundo", subrayó.

Carolina Giraldo, conocida como Karol G., siente que ha logrado reunir en las 13 canciones de su disco, que sale al mercado este viernes, muchas de sus facetas, algunas de las cuales son desconocidas para el público que la sigue desde 2012.

"La música urbana es muy versátil y quise explorar diferentes subgéneros. En el álbum hay reguetón, sí, pero también hay trap y moombahton (una mezcla de reguetón y música house", indicó la cantante, quien también grabó "un reggae muy lindo y hasta un tema acústico".

Su intención fue, como lo hizo Beyoncé en su disco "Lemonade", llevar a la gente "en un viaje de emociones y sentimientos. Momentos dulces y muy amargos". Para escribir se inspiró en gente que ha conocido, experiencias personales, sueños, personas que le intrigan, hasta uno que sin conocerle le levanta las pasiones.

"Mi canción 'Ganas de ti' es muy especial para mí, pues describe una situación por la que pasamos muchas mujeres, nos enamoramos platónicamente de alguien a quien nunca hemos conocido. Un chico que vemos de lejos, o un artista, pero que lo deseas en serio", reveló.

La cantante confesó riendo que la escribió pensando en el actor español Mario Casas ("Los 33: Una misión de esperanza" y "Palmeras en la nieve"). "Me muero de las ganas de conocerlo. ¡Cuándo será el día! Es hermoso y muy talentoso", indicó.

Un tema que espera que sea recibido por el público con la intención con el que lo escribió es "La Dama", en la que habla de una 'dama de compañía' a la que conoció y le contó su historia y a la que no quiere llamar prostituta.

"Yo, como mujer, no voy a hacer quedar mal a otra mujer. Eso nunca va a pasar", subrayó.

Esa no es la canción más atrevida del álbum. Las levantadas de cejas las deja para "El Pecado", que relata una infidelidad, a ritmo de trap. Es el segundo surco dentro del subgénero del trap.

El primero fue "Ahora me llama", su éxito con Bad Bunny y al que en remix más reciente se ha sumado el artista estadounidense de hip-hop Quavo. Esa versión en audio lleva más de 17 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 10 días.

A diferencia de muchas propuestas del género urbano, Karol G. descartó llenar "Unstoppable" de colaboraciones con otros artistas.

"No quiero que la gente piense que el éxito de mi carrera se debe a lo que puedan aportar otros artistas", indicó. "Me encanta trabajar con otros, pero me quería presentar yo como soy, lo que tengo que decir y lo que siento", aseveró.

Para confirmarlo menciona una lista de artistas con los que tiene temas, en los que además de Bad Bunny incluye a Kevin Roldán, De la Guetto y Ozuna.

Su sueño es grabar con J. Balvin, con el que dice que habla casi todos los días y al que le une "un amor puro".

"Para eso quiero estar bien posicionada, que todo el mundo me conozca y que sea un impacto para ambos", manifestó, pero dio a entender que ese momento puede estar cercano hablando no solo de sorpresas, sino de su "emoción" de abrir para su amigo el cierre de su gira "Energía" en Miami hace dos semanas.

También se declara interesada en trabajar con otras mujeres que hacen música urbana como Becky G. y Natti Natasha, entre otras.

"No tenemos que ser competencia. Tenemos que unirnos y empoderarnos unas a las otras", agregó.

Después de lanzar "Unstoppable" en Miami, Karol G. sigue con su "Europa Tour" en Estados Unidos, antes de las tres fechas que tiene previstas en Lima (Perú) y una en Bogotá (Colombia).

Del 1 al 10 de diciembre dará conciertos en España, Francia, Suiza y Suecia.