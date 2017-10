La justicia europea apoya a Hola contra el registro de Hello Media Group

Bruselas, 26 oct (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (UE) consideró hoy que hay riesgo de confusión entre las marcas HELLO! (Hola S.L.) y Hello Media Group y apoyó a Hola para que se deniegue el registro comunitario de la otra marca.

La sociedad madrileña Hello Media Group se enfrentó así a la EUIPO, propietaria de la también madrileña Hola S.L., que se negó a que registrase su marca en la UE en diciembre de 2013 por sus similitudes.

Los productos de Hello Media, de los que se solicitó el registro, cubren categorías como software, servicios de asesoramiento y consultoría de empresas o alquiler de programas de ordenador, entre otros.

Mientras que los productos registrados por Hola S.L. son servicios de software, publicidad y telecomunicaciones, acceso a contenidos, portales y páginas web.

Hello Media Group recurrió ante el Tribunal General de la UE, alegando que los productos y servicios ofrecidos por ambas empresas se dirigen a públicos distintos y que "no existe ninguna similitud gráfica, fonética o conceptual entre los signos".

Sin embargo, la sentencia del Tribunal General desestimó los recursos de Hello Media Group, ya que consideró que existe riesgo de confusión y corroboró que "las diferencias entre las marcas de ambas sociedades no son lo suficientemente importantes como para concluir que no existe similitud gráfica entre ellas".

También apuntó que además que existe cierta similitud fonética entre ellas y que, en su conjunto, "son muy similares desde el punto de vista conceptual".

Además, concluyó que no bastaría con que el público tuviera un nivel de atención elevado para descartar el riesgo de confusión por los servicios de asesoramiento y consultoría de empresas y los de alquiler de programas de ordenador.