Justicia UE apoya a Hola contra registro de dos marcas por Hello Media Group

Bruselas, 26 oct (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) apoyó hoy a Hola S.L., propietaria de la marca "Hello!", frente a la empresa madrileña Hello Media Group, que pretendía registrar sendas marcas que, según los jueces, podrían confundirse con las de la primera firma.

Hola S.L., titular de tres marcas "Hello!", una denominativa, y dos figurativas para software, publicidad, y telecomunicaciones, acceso a contenidos portales y páginas web, se opuso al registro de las marcas "hello digitalmente diferentes" y "hello media group".

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) estimó la oposición y denegó el registro de los signos solicitados por Hello Media Group.

La segunda empresa recurrió las decisiones ante esa oficina, pero la EUIPO volvió a desestimar sus recursos, por considerar que existía riesgo de confusión entre los signos de ambas sociedades.

Hello Media Group se dirigió entonces al Tribunal General de la UE, alegando que los productos y servicios ofrecidos por ambas empresas se dirigen a públicos distintos y que "no existe ninguna similitud gráfica, fonética o conceptual entre los signos".

Sin embargo, la sentencia del Tribunal General desestimó hoy los recursos de Hello Media Group, ya que consideró que existe riesgo de confusión y corroboró que "las diferencias entre las marcas de ambas sociedades no son lo suficientemente importantes como para concluir que no existe similitud gráfica entre ellas".

También apuntó que existe cierta similitud fonética entre ellas y que, en su conjunto, "son muy similares desde el punto de vista conceptual".

Además, concluyó que no bastaría con que el público tuviera un nivel de atención elevado para descartar el riesgo de confusión por los servicios de asesoramiento y consultoría de empresas y los de alquiler de programas de ordenador.