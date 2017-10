"La Divina Comedia" en versión de danza y acrobacia llega a Teatros del Canal

Madrid, 26 oct (EFE).- Seis bailarines suspendidos en el aire protagonizan el viaje de Dante Alighieri en "La Divina Comedia", descrita "simbólicamente" en "Del infierno al paraíso", el montaje del italiano Emiliano Pellisari para Teatros del Canal que presenta los tres posibles destinos del alma como espacios sin gravedad.

"La intuición principal del espectáculo es que las almas descritas por Dante viven en un mundo privado de las reglas de la física, donde no existe la gravedad. Los bailarines crean la coreografías que describen conceptualmente la obra", según Pellisari, creador de la compañía NoGravity Dance Company.

El director, que se considera a sí mismo "un extraterrestre", dado que no ha bailado nunca ni ha estudiado dirección teatral, explica que cuando era dramaturgo quería hacer una obra propia, pero que mientras trabajaba con actores encontraba que las palabras le "aburrían", por lo que resolvió deshacerse de ellas y cambiarlas por bailarines.

"Soy un artesano, desde niño me he inventado y construido cosas, y creé máquinas para el teatro, pero estas hacían mover a los bailarines de formas que no eran normales, así que los coreógrafos no sabían qué hacer", recuerda Pellisari, quien tuvo que investigar una forma de diseñar movimientos que fueran compatibles con sus máquinas "antigravedad".

"Mi exesposa era filósofa y me sugirió hacer algo sobre Dante. Al principio estaba aterrorizado, 'La Divina Comedia' es la obra más importante de la literatura italiana, pero comencé a leerlo y salieron buenas ideas, así que al cabo de un año decidí llevarlo a un espectáculo", ha apuntado.

En 2007, la compañía estrenó un montaje dedicado al "Infierno" de Dante, tres años más tarde el "Purgatorio" y en 2011, el "Paraíso". En el 2015, cuando se celebró el aniversario 750 de nacimiento de Dante Allighieri, Pellisari creó un espectáculo que reunía "lo mejor" de los tres espectáculos, con el subtítulo "El viaje del alma".

Inspirado en la pintura de Boticelli del "Infierno", que representa este lugar "como un juego de la Oca" en el que Dante y Virgilio se mueven, el dramaturgo creó 13 escenas que siguieran esa dinámica, y presenta este espacio como un lugar "vacío", que sirve de "telón de fondo" a los cuerpos de los bailarines, que a su vez se convierten en la "escenografía" de la obra.

Pellisari se vale de diferentes ritmos y géneros musicales para representar cada lugar. El infierno, que considera un espacio "más físico" va acompañado de música tribal, mientras el purgatorio, "la parte más dulce, humana y poética" de "La Divina Comedia", se representa con música clásica, con obras de Mozart, Bach y Satie.

Para el paraíso que, en palabras del director, es "prácticamente un tratado de teología lleno de conceptos abstractos", utiliza música contemporánea que incluye piezas de György Ligeti, Meredith Monk y Steve Reich.