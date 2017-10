Demòcrates pide a Puigdemont que "reconsidere su decisión" de ir a elecciones

Barcelona, 26 oct (EFE).- Demòcrates de Catalunya, formación integrada junto al PDeCAT y ERC en la coalición de Junts pel Sí (JxSí), ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "reconsidere su decisión de convocar elecciones", porque el artículo 155 "no puede ser moneda de cambio de nada".

Tras reunir el comité demócrata nacional de carácter urgente y extraordinario, Demòcrates ha emplazado a Puigdemont a que rectifique "su decisión de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones", que "ha trasladado esta mañana" a los diputados de JxSí.

En un comunicado, Demòcrates ha recordado que el resultado del 1-O "no es interpretable ni propiedad de los diputados, ni tan solo del presidente de la Generalitat".

"No podemos tomar ninguna otra decisión que no sea la de obedecer la voluntad del pueblo de Cataluña expresada el 1 de octubre. El 155 no puede ser moneda de cambio de nada", ha añadido.