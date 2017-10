"En cuerpo y alma", candidata húngara a Oscar, una historia de amor y sueños

Madrid, 26 oct (EFE).- La húngara Ilviko Enyedi está convencida de que los sueños consiguen el extraño efecto de conectar a una humanidad que se pierde en la superficialidad de lo cotidiano; por eso, su película "En cuerpo y alma", dice, es un ejercicio de amor que parte de dos personas que sueñan lo mismo, pero no lo saben.

La cinta, que se estrena mañana en las salas españolas, ganó este año el Oso de Oro en Berlín y será la candidata de Hungría para los Oscar 2018 como mejor película de habla no inglesa.

"Lo más importante para mí era mostrar el inconsciente común, con el que raramente estamos en contacto. De hecho, es a través de los sueños cuando alcanzas un nivel de ti mismo en el que consigues estar unido al resto de la humanidad", considera la realizadora.

En una entrevista con Efe realizada en el marco del 65 Festival de San Sebastián donde la cinta participó en la sección Perlas, Enyedi, de 62 años, explica sin ninguna prisa que "En cuerpo y alma" no tiene nada de metafórica. "Cuando sueñas -dice- eres lo que eres".

Los protagonistas de esta historia, la joven Maria (Alexandra Borbely), que tiene un problema de Asperger, y Endre (Géza Morcsányi), el gerente del matadero donde ella trabaja, mayor, con minusvalía que le quedó de un derrame cerebral, sueñan, cada uno en su casa y sin saber el uno del otro, que son ciervos que retozan en un bosque.

Unas pruebas psíquicas que realiza la empresa dirigidas a encontrar a un empleado que ha robado un estimulante sexual para ganado les desvela que sus sueños son complementarios, un punto de partida, explica la realizadora, para que ambos intenten ver si sus experiencias oníricas pueden tener algo de real.

"La película aborda la belleza que hay en la existencia anodina de dos seres tan poco llamativos; ellos conectan a través de sus sueños porque yo creo que son precisamente nuestros sueños lo que nos une, el subconsciente es el espacio en el que todos estamos conectados mientras la superficialidad del mundo nos aleja".

"Elegí un matadero limpio, moderno, donde la gente trabaja con dignidad y sin una crueldad intencionada para mostrar la hipocresía de no hablar de lo que sucede. La gente come carne pero no quiere saber nada del sitio donde matan a los animales", apunta.

Explica que quería hacer una película "sencilla" en la que el espectador pusiera todos sus sentidos en los pequeños detalles: "Ver las migas en la mesa de la cocina, para luego limpiarlas, eran elementos muy importantes. Nuestra película era muy sensible, cualquier variación podía cambiar todo el resultado", advierte.

Por ello, Enyedi no escatima en elogios hacia su equipo que la siguió sin pestañear: "Todo lo que elegíamos tenía una carga psicológica, todo tenía que ver con los protagonistas".

En sus cintas anteriores, como la última, de "Simón el mago" (1999) que ganó el Festival de Locarno, "contaba las cosas más directamente; aquí -afirma- he querido desaparecer".

"Era muy importante para mi que el espectador se identificara totalmente con los protagonistas, no quería hacer una película muy 'de autor', sino que esperaba poner al público lo más cerca posible de los personajes".

Lo cierto es que la circunstancia de Maria, incapaz de mentir, y la mirada perpleja y tierna de Endre, con golpes de humor y dulzura al cincuenta por ciento, hacen el espectador "quiera" que le salgan bien las cosas a esta pareja tan desigual.

Conscientemente, explica Enyedi, no quiso hablar con expertos sobre autismo; Maria no es un caso clínico, aclara, sino una persona con otro punto de vista, un extremo que muchos familiares de personas con Asperger le han agradecido.

Asegura Endeyi, que ha estado casi veinte años sin hacer un largometraje, que fue una sorpresa que Berlín seleccionara su película y mucho más que le dieran el Oso de Oro (además del FIPRESCI y otros dos de entidades privadas).