Cañete, a favor de una legislación europea que acote los pagos por capacidad

Madrid, 26 oct (EFECOM).- El comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, ha dicho hoy que le gustaría que en la legislación europea estuvieran definidos los pagos por capacidad (los que se dan a centrales que funcionan para dar respaldo cuando hay un déficit en el sistema), y que estuvieran muy limitados y acotados.

Arias Cañete, que ha comparecido en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, ha señalado que actualmente se analiza caso por caso si los pagos por capacidad son ayudas de estado, razón por la que ha querido introducir en la legislación del mercado eléctrico unos principios generales que los regulen en toda la Unión Europea (UE).

Ha afirmado que los pagos por capacidad no pueden ser un "sistema de apoyo estándar", sino "una opción de último recurso" que sólo se use cuando el mercado falle y no haya fuentes de energía alternativas.

"Si hay oferta y el mercado lo puede cubrir, no tienen sentido porque eso es pura lisa y llanamente una ayuda de estado", ha añadido Arias Cañete, que ha dicho que también habría que analizar la capacidad de interconexión, de usar energía de otros países, antes de ir a pagos por capacidad.

Ha añadido que en caso de que éstos se tuvieran que dar, se acudiera a opciones de mercado.

Respecto al paquete legislativo que recoge los objetivos de descarbonización de la UE hasta 2030, ha dicho que habrá que llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas, que se celebran en mayo de 2019, y ha augurado que el gran problema serán los objetivos nacionales, ya que normalmente todos los países reaccionan en contra de los que se les imponen y el debate en el Consejo Europeo será complicado.

En cuanto a los objetivos de energías renovables, ha indicado que el de alcanzar en 2030 un 30 % frente al 27 % que la Comisión Europea (CE) defendió inicialmente sólo tendría un sobrecoste para el sistema de 1.600 millones de euros al año en toda la UE, pero pasar del 30 % al 40 %, como figura en una moción aprobada por el Parlamento español, tendría un coste de 87.000 millones de euros al año más.