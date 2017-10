Del Campo: Claro que me veo en segundas mangas, desde Kitzbühel lo veo así

Madrid, 26 oct (EFE).- El vasco Juan del Campo será el único representante español en la apertura de la Copa del Mundo de esquí alpino, este fin de semana, en el glaciar austriaco de Sölden (Tirol), donde arranca una temporada invernal cuyo punto álgido serán los Juegos Olímpicos de PyeongChang, en Corea del Sur.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde la estación suiza de Saas Fee -donde perfiló su puesta a punto durante las últimas jornadas- justo antes de partir hacia Sölden, Del Campo comenta cómo afronta la temporada y, en concreto, la prueba que se disputará en el Rettenbachferner tirolés.

Pregunta: ¿Cómo encara esta temporada?

Respuesta: Con muchas ganas. He estado trabajando muchísimo, tanto en el aspecto físico, como el técnico. Y tengo ganas de competir. Algo que, normalmente, no me pasaba. Me siento muy bien físicamente. Y técnicamente, también; sin estar aún a tope.

Creo que me está beneficiando el cambio de reglas en cuanto al cambio del radio del esquí (menor, que hace más fácil la curva). Me adapté bien. Te da mucha más libertad de movimiento. Estoy contento con la pretemporada. Me siento fuerte; y técnicamente, cómodo.

P:¿Qué tal se han desarrollado la pretemporada?

R: El bloque más importante de la pretemporada fue en septiembre, que estuvimos en Suramérica 27 días, de los cuáles 24 fueron entrenamientos. Hicimos un bloque importante de entreno, un mes entero, con rutinas muy establecidas. Fue un mes importante de carga, técnica y física. Pero sobre todo técnico.

Las últimas semanas, en octubre, nos dedicamos a trabajar el físico un poco en función de las carencias técnicas que uno pueda tener, para aplicarlo luego en la nieve. Estos diez últimos días estuve en Saas Fee (Suiza), donde la federación española tiene su base. Un par de días se cerró el glaciar por nevadas fuertes; pero pude sacar mis diez horas diarias en otras jornadas. En Saas Fee hay una pista difícil, casi más que la de Sölden.

P: Este fin de semana arranca la Copa del Mundo, con el gigante de Sölden. ¿Qué puede esperar de esa prueba?

R: Realmente no tengo ningún objetivo establecido, porque al final una Copa del Mundo es una lotería. La pista puede cambiar. En hombres suelen inyectar mucho la pista. Y si el hielo se rompe es una putada para nosotros, porque salimos muy atrás y eso hace casi imposible clasificarse para la segunda manga. Sin embargo, si queda dura hay una oportunidad, siempre y cuando hagas una gran bajada.

Yo a la Copa del Mundo voy a darlo todo, a dar la mejor bajada posible, arriesgando a tope. Pero mi objetivo en Sölden es el mismo que hace dos años: bajar técnicamente bien y dejármelo todo en la pista. Obviamente, lo que me gustaría es entrar en la segunda manga.

Otra cosa es que lo logremos, ni que me obligue a presionarme más. Quiero bajar bien. Y luego, ya veremos. En Sölden todo el mundo habla del muro, pero hay dos planos muy lentos y muy largo; y si se rompe ahí la pista, es donde se ralentiza mucho la bajada.

P: ¿Cuáles son sus metas, esta temporada?

R: Son varias. Al no estar afianzados en Copa del Mundo, al no tener suficientes puntos FIS (de la Federación Internacional de Esquí) que dan opciones a salir con dorsales más bajos y pelear por los mejores puestos. Este año iremos a más Copas del Mundo y ahí el objetivo es acabar en los puntos.

Y luego está la Copa de Europa, en la que hay más gente compitiendo; y también el objetivo es mejorar el ránking; hasta ahora tengo un noveno y un decimosexto. La idea es ir entrando regularmente entre los quince primeros y poder acceder a las finales en la Copa de Europa.

P: En unos meses habrá Juegos Olímpicos. ¿Centrará todo en PyeongChang?

R: No. La realidad es que no tenemos el nivel como para esperar poder luchar por las medallas. En todo caso para, en un buen día, meternos entre los primeros quince o veinte. Hay que ser realista. Por eso, en mi caso, no centraré toda la temporada en los Juegos.

Los Juegos son muy importantes; ir es algo importantísimo. Pero no es lo más importante. Lo importante es sumar puntos para salir en los mejores puestos posibles. De momento, hay que picar piedra.

P: ¿Va mejor en eslalon o en gigante? ¿Se ve igual en ambas disciplinas? Donde te ves mas fuerte?

R: Creo que soy bastante polivalente. Me encuentro bien en ambas disciplinas, incluso en el supergigante. Son giros completamente distintos, pero me adapto bien, sobre todo a las dos disciplinas técnicas. Para el supergigante tengo que trabajar aún algo más. Me veo parecido tanto en eslalon como en el gigante, pero durante la pretemporada trabajamos más el gigante que el eslalon; y durante la temporada es al revés. Puede que el gigante me guste algo más.

P: La temporada pasada por muy poco no entró en la segunda manga en Kitzbühel (Austria). ¿Qué recuerdos tienes de ese día?

R: Fue un día muy especial, Kitzbühel es uno de los grandes sitios y nombres del circuito. Esquié muy bien, peleé mucho la segunda manga. Es una pista muy difícil; y a pesar de los fallos que cometí, me quedé a muy poco de entrar en la segunda manga. Me sirvió para demostrarme a mí mismo que no estoy tan lejos de ellos, aunque los mejores parezcan dioses. Es una locura de pista. Está dura como una piedra y tiene cambios de pendiente todo el rato.

En el reconocimiento estaba 'acojonado', pensé que me iba a caer. Al final eché lo que había que echarle. Y tengo buenos recuerdos.

P: ¿Esta temporada se ve disputando segundas mangas?

R: Por supuesto. Desde que hice Kitzbühel me veo disputando segundas mangas. Me veo esquiando mejor que el año pasado, más maduro. Al final una prueba de esquí lleva mucho de cabeza. Y de cabeza me veo mejor.

Claro que hay posibilidades de hacerlo. No es fácil, pero se puede conseguir.