Del Bosque: "Si no se resuelve asunto catalán, fútbol español se debilitará"

València, 26 oct (EFE).- El exseleccionador nacional Vicente del Bosque aseguró hoy que si no se resuelve el conflicto catalán, el fútbol español se debilitará y, "lo que es peor, lo mismo ocurrirá con otros ámbitos de la sociedad".

Por ello, apostó por la "cultura del diálogo" para llegar a un buen entendimiento entre todas las partes.

"El fútbol es en esta sociedad un asunto menor o no tan menor, pero si no se resuelve la cuestión catalana, nuestro deporte se debilitará al igual que los clubes catalanes y es posible que en otros ámbitos más importantes de la sociedad pase lo mismo", señaló Del Bosque en Valencia, donde recibió el premio Tolerancia 2017 que entregan los ateneos de España.

"Un buen amigo, hombre de diálogo y sereno, me mandó una carta en 2015 y lo que escribía clava lo que deseamos ahora. Me decía que los españoles no sabemos escuchar y sin escuchar bien no comprenderemos las razones de las demás", relató.

"También recuerdo, de cuando estuvimos en Sudáfrica, a Nelson Mandela, que fue grande porque escuchó a los que no eran de su raza, a los otros, y a los que le habían hecho la guerra, y por eso es tan importante la cultura del diálogo", insistió.

Del Bosque reflexionó sobre el estado actual de la sociedad y apostó por la unidad de todos los españoles y puso como ejemplo su paso por la selección nacional, en la que no quiso distinguir a ningún jugador por su lugar de nacimiento ni por su club de origen para formar un equipo ganador.

"Estamos en un país estupendo, más allá del momento de dificultad que vivimos. Los éxitos deportivos cohesionan aun más la sociedad y en tiempos de crisis todavía más. Una España de todos los sitios, jóvenes ejemplares y sin complejos", afirmó.

"No elegimos donde nacemos y yo he intentado no mirar la camiseta ni del Real Madrid ni del Barcelona y llevar a los mejores. He sido siempre respetuoso y siempre me he comportado bien con la gente de Cataluña. Hemos intentado congeniar y nunca hemos tenido ningún problema", agregó.

Del Bosque, que dirigió a la selección española de 2008 a 2016 y conquistó una Eurocopa y un Mundial, fue preguntado por la actitud de Gerard Piqué y destacó su comportamiento con España.

"A él le gusta dar su opinión, pero no nos ha perjudicado y ha tenido un comportamiento magnífico. Ha sido un chico correcto. Él ya jugaba a los 16 años con España y va a cumplir cien partidos", subrayó.

Además, Del Bosque también valoró positivamente la trayectoria de su sucesor, Julen Lopetegui. "Ha sido brillante en cuanto al juego y los resultados y estamos por méritos propios en el Mundial", dijo

Recordó que son amigos, casi vecinos, y que se llevan muy bien. "No se le puede poner ningún pero. No hay dos entrenadores iguales, pero es un buen entrenador y una buena persona", declaró.

Por último, el también exentrenador del Real Madrid se refirió a su paso por el club madridista y su salida.

"He formado parte del Real Madrid durante un tercio de la vida del club. Digamos que entré como botones, como se solía a decir, y salí como director del banco. Me llegué a creer imprescindible, como un buen empleado, aunque siempre llega alguien que lo puede hacer mejor que tú", dijo.

"Estoy en paz con todo el mundo, ya no debo dar la impresión de estar dolido ni lo estoy, porque queremos vivir en paz y no debo tener manía ni ojeriza a nadie. Ese club me lo ha dado todo y yo pensaba que iba a estar toda mi vida en el Real Madrid", finalizó.