Zidane no se ve el tiempo de Laso en el banquillo madridista

Madrid, 25 oct (EFE).- El día que el Real Madrid anunció la renovación del técnico de su equipo de baloncesto Pablo Laso hasta 2020, lo que le llevaría a cumplir nueve años en el cargo, su entrenador de fútbol Zinedine Zidane dejó claro que no piensa más allá del final de temporada y valorar su continuidad por resultados.

"Es mucho desgaste, no sé si se puede en el fútbol", respondió cuando fue preguntado por si podría seguir los pasos de Pablo Laso en el club blanco. "Al final como conozco bien la situación y como es el vestuario, el entorno de este club, va a ser difícil para mí y por eso pienso en el día a día, acabar bien esta temporada y ya veremos el futuro", añadió.

Zidane siempre ha sido claro a la hora de hablar de su futuro, dando importancia solo al presente. "Espero quedarme pero pienso solo en este año y nada más. Tengo un contrato que no significa nada. Me interesa solo el día a día porque esto puede cambiar rápidamente".

"Tengo mucha experiencia de jugador y sé como es. Nada de euforia nunca, mucho trabajo y día a día porque mañana no sé lo que puede pasar y más en este club. Por eso aprovecho estar aquí pero el futuro no lo pienso para nada, solo pienso en esta temporada", agregó.

Se sinceró Zidane al reconocer que a día de hoy piensa que fue mejor jugador que entrenador. "Jugando al fútbol estuve 35 años y entrenando solo llevo 18 meses. Hay una diferencia", argumentó. Y mostró su humildad al analizar donde siente que va creciendo y progresando como técnico.

"Donde estoy aprendiendo más porque el vestuario lo conozco y se como funciona, es en conocimientos de táctica y preparación física, todo lo que es preparar un equipo. Como jugador, en mi último año, seguía queriendo aprender con 34 años. Cada uno en su trabajo puede mejorar siempre. Quien dice que quiere aprender es una forma de mostrar humildad. El que dice que lo entiende todo, estamos jodidos, porque él no va a progresar ni mejorar seguro", sentenció plasmando su filosofía.

A un día de comenzar la participación en Copa, Zidane reflexionó sobre el título que le falta en su currículum de jugador y entrenador.

"En Francia ni en Italia he ganado la Copa tampoco. No tengo problemas pero es verdad que no tengo la experiencia de ganarlas. No tengo una explicación por haber perdido la Copa en tres países. E Francia no he jugado una final, la jugué en España y en Italia. estoy en los extremos, no hay punto medio, es todo o nada para mi y lo sé", admitió.

Y dejó clara la mentalidad de su plantilla de ir por la Copa del Rey este curso. "Me parece que la Copa es muy importante, mucha gente transmite que es un trofeo menor pero no lo creo. Nuestra ambición es ganarla y podemos hacerlo. Para mi no es un trofeo menor, es uno de los trofeos potenciales que podemos ganar este año".