Woodburn, goleador más joven en historia del Liverpool, renueva su contrato

Londres, 25 oct (EFE).- El Liverpool ha anunciado este miércoles que el internacional galés Ben Woodburn, una de las más firmes promesas del club y el goleador más joven en la historia de la entidad, ha firmado un nuevo contrato de "larga duración" con el equipo de Anfield.

Woodburn, de 18 años, hizo historia con los 'Reds' la pasada temporada cuando, con 17 años y 45 días, vio portería por primera por primera vez -en un partido de cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Leeds- y superó el récord de precocidad de Michael Owen.

"Ben Woodburn ha comprometido su futuro a largo plazo con el Liverpool Football Club firmando un nuevo contrato", informó el equipo entrenado por Jürgen Klopp, que sin embargo no dijo la duración del acuerdo, a través de un comunicado.

El galés, internacional en cuatro ocasiones, ha disputado 10 encuentros con la primera plantilla del Liverpool, y este miércoles ha manifestado su felicidad por quedarse en el club en el que quiere estar.

"Este es el club en el que quiero estar y en el que me quiero quedar el máximo tiempo posible. Cuando me lo dijeron (la intención de la entidad de renovar), lo único que quería era firmar lo antes posible. Me siento muy bien, y ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando para demostrarle al técnico lo que puedo hacer", señaló Woodburn.