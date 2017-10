Seoane: "Lo importante no es la clasificación, es seguir sumando"

Lugo, 25 oct (EFE).- Fernando Seoane, centrocampista del CD Lugo, ha asegurado este miércoles que para él "lo importante no es la clasificación" del equipo, colíder de LaLiga 1/2/3, sino "seguir sumando" puntos, algo que los rojiblancos intentarán hacer el próximo sábado ante el Nàstic de Tarragona en el Anxo Carro.

"Lo de arriba da igual. Lo que hay que hacer es sumar de tres. Lo importante no es la clasificación porque a estas alturas es muy pronto para eso. Lo importante de verdad son los puntos que vayamos sumando. Queremos ser fuertes en la casa, sumar de tres y que la gente esté contenta con lo que vea. Esa es la idea que tenemos", comentó en rueda de prensa.

Enfrente, los lucenses tendrán al rival al que eliminaron de la Copa del Rey esta temporada.

"Cada partido es otra historia diferente y esa era una competición y unas circunstancia diferentes. Este partido ya es de Liga, ellos tienen la necesidad de sumar de tres y nosotros queremos seguir sumando de tres. Va a ser súper complicado", opinó.

Seoane reconoció que no se "fía" de la clasificación, en la que el Nàstic es decimoctavo, y del ataque del conjunto catalán destacó al gallego Manu Barreiro.

"Es un gran delantero de la categoría que hace muchas cosas bien, tiene mucho poderío físico y tiene gol. Es un jugador difícil de defender y habrá que estar ayudándole los centrales para que no esté cómodo", comentó.

El jugador santiagués del Lugo recordó su pasado en el Nàstic de Tarragona, al que perteneció entre 2010 y 2012.

"Fue una etapa de aprendizaje total porque era una categoría nueva para mí, un mundo muy profesional. Aprendí mucho, me curtí y me sirvió como una gran experiencia. Guardo grandes recuerdos que me hicieron más fuerte, me ayudaron a crecer como futbolista y le tengo mucho cariño", apuntó.

Tras la polémica del partido con el Valladolid, en el que el Lugo tuvo un penalti a favor, dos en contra y sufrió una expulsión, indicó que el arbitraje es una tarea "muy complicada".

"(El árbtiro, Arcediano Monescillo) Estaba un poco nervioso porque ellos querían remontar y se le echaba la gente encima y se le estaba calentando un poco el partido. Son situaciones complicadas en las que tiene que decidir muy rápido. No es que lo vaya a exculpar, pero no es que nos perjudicara demasiado", razonó.

"El primer penalti no me lo pareció, y el segundo de ellos, tampoco. A partir de ahí, es un campo con mucha gente apretando y es difícil tomar decisiones. Se equivocan cómo nos equivocamos nosotros y no pasa nada. Otras veces nos favorecerán", comentó.

Seoane reconoció que el Valladolid dominó "casi todo el partido" y abogó por "corregir, trabajar más y mejorar".