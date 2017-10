Sayna Mbengue: "Esta temporada ganaremos la Liga si seguimos en esta línea"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 oct (EFE).- La jugadora grancanaria del Rocasa Sayna Mbengue ha dicho hoy a Efe que esta temporada su equipo ganará la Liga si sigue "en la misma línea" que hasta ahora en la elite del balonmano femenino español.

"Este año estamos muy bien. El grupo es prácticamente nuevo y aún debemos pulir algunas cosas, pero estamos apuntando alto y si seguimos en esta línea y sin confianzas, porque cualquier equipo te puede ganar, esta temporada podemos ganar la Liga", dijo la lateral derecho.

La joven Sayna, de 19 años, reconoció que una de las claves de que el Rocasa esté liderando la competición es que "es muy bueno defensivamente".

"Perdimos dos pilares como María (Luján) y Almudena (Rodríguez), pero lo hemos solventado con los nuevos fichajes, que son buenos y, además, Lisandra (Lussón) es para mí la que mejor está del equipo en la actualidad", indicó la internacional júnior.

El Rocasa tendrá a partir de las 20.00 horas de este viernes una buena piedra de toque con motivo de la visita del Zuazo al Pabellón Rita Hernández, donde se jugará este partido porque será televisado por Teledeporte y el recinto presenta mejores condiciones técnicas para la retransmisión.

"Ante Zuazo disputaremos el encuentro más complicado hasta ahora en casa. Deberemos estar muy concentradas para no perder balones y defender. Creo que tendremos que estar muy enchufadas desde el primer minuto porque ellas tienen jugadoras muy potentes, como María Luján, la pivote y la portera", adelantó Sayna.

La espigada jugadora del barrio de Escaleritas aseguró que, con lógica, en su conjunto se respira un gran ambiente al no haber cedido aún ni un solo punto, aunque tampoco lanzan las campanas al vuelo.

"No tenemos que confiarnos en exceso. De hecho, cuando ganamos un partido lo olvidamos y ya nos centramos en el siguiente. Hasta que no ganemos la Liga -se ríe- no nos pararemos a celebrarlo. Esta temporada no queremos renunciar a ningún título, porque creo que podemos ganarlos todos si seguimos así de bien", indicó.

En cuanto a sus nuevas compañeras, recordó que en pretemporada le gustaba mucho la central croata Slavica Schuster, pero ahora es la lateral izquierdo internacional argentina Manuela Pizzo la que más le llama la atención.

"Manu es una chica muy trabajadora, que quiere hacer las cosas bien y que tiene una gran visión de juego. Es la que más me ha sorprendido en competición. Además, Manu, Rafhaela Priolli, Lisandra y yo tenemos la ventaja de que somos de las más altas de la Liga en la zona central de la defensa", aseguró.

A nivel personal, tras un curso anterior en el que prácticamente no jugó debido a una lesión, Sayna dijo que este año se está viendo "muy bien".

"Todavía estoy cogiendo ritmo, pero me veo con ganas y confianza en cada partido. Espero seguir toda la temporada así, para ayudar a mis compañeras en todo lo posible", comentó.

El conjunto isleño, líder invicto de la competición, recibe este viernes al CB Zuazo, en partido de la séptima jornada liguera.