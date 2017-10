Sánchez Flores: "En la Copa no será un Espanyol B, será un Espanyol A"

Sant Adrià de Besòs , 25 oct .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha explicado después de la sesión de hoy en la Ciudad Deportiva que, ante la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, contra el Tenerife, el cuerpo técnico presentará un equipo competitivo.

"No será un Espanyol B, será un Espanyol A con toda la exigencia para competir, porque es un torneo en la que las plantillas deben responder. Es el momento del grupo, no del once", ha mantenido el técnico, que ha afirmado que la preparación del partido será igual a la de un compromiso de Liga: "No cambia absolutamente nada".

De todos modos, Quique ha explicado que este cruce "es el escenario perfecto para que los jugadores que quieran reivindicarse lo hagan".

Todo ello sin olvidar el respeto al contrario: "Hemos visto al Tenerife y tenemos el rastro de la temporada pasada contra el Alcorcón -el Espanyol cayó en primera ronda-". ha recordado.

El entrenador blanquiazul ha desvelado que el portero Diego López "ha tenido un problema esta mañana, un malestar" y es duda. Posteriormente, el club ha aclarado que se trata de una viriasis.

"Esperamos que pueda jugar, no tiene fiebre y es la ventana que tenemos para que pueda hacerlo. Queremos que juegue porque tenemos la necesidad de verle en un partido", ha apostillado.

El técnico no ha querido desvelar las conversaciones con el meta, pero sí ha subrayado que "nadie se ha olvidado de Diego López", que hace cinco meses de su último partido oficial, después de que tuviera que ser intervenido de una bursitis en la rodilla.

"Algunos están más acostumbrados que otros a participar más en su carrera y hay que saber que tenemos dos porteros importantes y necesitamos que todos sean competitivos", ha dicho.

A nivel colectivo, Quique Sánchez Flores ha analizado la evolución del equipo: "Podríamos estar más arriba, pero estamos creciendo. Somos comprensivos con el arranque de la campaña, ya que ha tenido un calendario brutal. Este año esperamos una evolución, a ver dónde nos lleva".