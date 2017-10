Normativa sobre trabajo esclavo "no será revocada", dice ministro brasileño

Sao Paulo, 25 oct (EFECOM).- La polémica normativa que dificulta la lucha contra el trabajo esclavo en Brasil, decretada por el Gobierno y suspendida por una jueza de la Corte Suprema, "no será revocada", dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, en una entrevista publicada hoy por el diario Globo.

"La normativa no será revocada, no hay motivos para eso. La normativa tiene un lado bueno porque trajo al conjunto de la sociedad a la discusión. El combate al trabajo esclavo no puede ser el monopolio de una categoría o de un partido político", afirmó Nogueira al periódico.

La medida promulgada por el Ejecutivo del presidente Michel Temer el pasado día 16 fue suspendida la víspera por una jueza de la Corte Suprema de Brasil a través de una medida cautelar en la que alegó una supuesta "inconstitucionalidad" de la misma.

Antes del dictamen del máximo tribunal, la disposición, que diluye el concepto de trabajo esclavo y establece nuevas categorías para denunciar esa lacra, fue objeto de numerosas críticas que obligaron al propio Temer a admitir la posibilidad de "revisar" en parte el texto.

Para el ministro de Trabajo, el objetivo de la nueva norma es "dar seguridad jurídica y objetividad a la actuación de los auditores fiscales", quienes se declararon en huelga en todo el país tras conocer su contenido.