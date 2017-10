Lynch, Dolan y McKellen se verán con el público romano en la Fiesta del Cine

Roma, 25 oct (EFE).- Los cineastas David Lynch y Xavier Dolan o el actor británico Ian McKellen son algunas de las estrellas que se verán con el público romano en los "encuentros cercanos" organizados desde mañana en el marco de la Fiesta del Cine de la capital.

Como en ediciones pasadas, el Auditorio romano organizará desde mañana, cuando arranca el certamen, sus "encuentros cercanos", en los que las estrellas podrán ser entrevistadas por los periodistas pero también por el público.

Pasarán el actor alemán Christoph Waltz, Óscar por su papel como actor de reparto en "Malditos bastardos" (2009) y "Django desencadenado" (2012), así como el joven realizador canadiense Xavier Dolan, autor de la aplaudida "Mommy" (2014).

Uno de los más esperados serán el polifacético David Lynch, que además de participar en estos encuentros recibirá un premio a toda su trayectoria.

Pero también pasarán el actor británico Ian McKellen y su compatriota Vanessa Redgrave, que llevará a Roma su documental sobre la crisis de los refugiados, "Sea Sorrow", estrenado en Cannes, así como el actor estadounidense Jake Gyllenhaal.

Roma organiza desde mañana y hasta el próximo 5 de noviembre su Fiesta del Cine" un festival en el que el público es el encargado de premiar a una de las 39 películas y documentales que este año componen su sección oficial, entre ellas siete cintas en lengua española, todas ellas ya estrenadas.

Se trata de "Abracadabra", del español Pablo Berger junto a Maribel Verdú, José Mota y Antonio de la Torre; "Los Adioses", de la mexicana Natalia Beristain y protagonizada por Daniel Giménez Cacho; o "Cabros de mierda", del chileno Gonzalo Justiniano.

También "Cuernavaca", del mexicano Alejandro Andrade y con Carmen Maura como protagonista; "Nadie nos mira", de la argentina Julia Solomonoff; "Tormentero", del mexicano Rubén Imaz y "La vida y nada más", del madrileño Antonio Méndez Esparza.

Abrirá la Fiesta romana el estadounidense Scott Cooper con "Hostiles", que interpreta como protagonista Christian Bale, y otros títulos de la sección oficial serán "Detroit", de Kathryn Bigelow; "Who We are Now", de Matthew Newton, o "Tout nous sépare", de Thierry Klifa protagonizada por Catherine Deneuve y Diane Kruger.